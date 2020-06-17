立法會選舉｜安排檢疫人士外出投票　曾國衞指機場設票站未必可行

立法會選舉九月舉行，民主黨黃碧雲關注海外抵港人士和正接受檢疫人士的安排，政制及內地事務局局長曾國衞今天（17日）表示，正研究為接受檢疫人士提供短暫外出投票安排。至於能否在機場禁區設投票站，曾國衞指建議未必可行。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，正研究為接受檢疫人士提供短暫外出投票安排。(余俊亮攝)

票站五措施防疫

黃碧雲問到，政府已把海外抵港人士必須接受強制檢疫14天的規例的有效期延至本年9月18日，並跨越2020年立法會換屆選舉的選舉日，她問到局方會否在香港國際機場禁區內設立投票站，讓身在外地並專程回港或經香港轉機的選民投票。曾國衞指建議未必可行，因選舉事務處需為每個投票站提供登記冊摘要，予票站票站職員發出選票前核對投票人資格，惟由於選舉處在掌握這批抵港人士的資料有難度，難於預備有關登記冊摘要，強調繼續研究和克服困難，制定切實可行方案，便利市民投票。

人民力量陳志全提到，政府已豁免來往中港人士的商務人士之強制檢疫安排，問到政府可否豁免海歸投票人士的檢疫安排。曾國街僅稱，正研究不同預案，政府並非「乜都唔做」。曾國衞表示，將研究為正接受檢疫人士提供短暫外出投票安排。

曾國衞指出，已制定五大安全措施，防止疫情在投票期間傳播，包括票站工作人員需配戴口罩，發燒者不得執行職務；進行票站前，選民、代理人、候選人需以酒精搓手液清潔雙手，並配備自備口罩；為票站安裝紅外線熱象探測器，若不可行則會為票站人士提供手提測溫器；勸籲發燒的參選人、代理人不要進入選站；以防毒噴霧和酒精定時清理投票印章和紙牌。