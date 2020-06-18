立法會選舉｜胡志偉：「關愛隊」反惹衝突　票站彈性處理更佳

立法會選舉本年9月舉行。政制及內地事務局局長曾國衞昨日（17日）表示，如有人完全不支持或反對國安法，會質疑其是否真誠擁護《基本法》，暗示其參選資格可能受到影響；另外，曾國衞認為可在票站設「關愛隊」讓有需要人士如長者優先投票。 民主黨主席、立法會議員胡志偉在港台節目表示，曾國衞的言論是「政治凌駕一切」，參選人是否擁護《基本法》，已被政府當局「龍門任擺、上綱上線」，如同給予選舉主任政治壓力。至於「關愛隊」，他認為無此需要，在票站內設立椅子照顧有需要人士、容許票站主任彈性處理才適合，否則會惹來不必要的衝突。

去年區選多個票站大排長龍。（資料圖片）

胡志偉：曾國衞說法上綱上線

胡志偉指，曾國衞對於國安法的言論，是貫徹近日政府「政治凌駕一切」的做法，決定DQ與否不是憑理據、事實，而是憑主觀判斷、政治目的。他指，《基本法》有不同條文，例如第52條容許立法機關否決財政預算案，但無故又被說成「顛覆政權」。

他批評這種說法是龍門任擺、上綱上線，選舉主任將會受政治壓力而作決定，這是破壞法律制度精神。他指，民主黨的立場很清楚，堅決認為一日未有普選，國安法只會令社會出現白色恐怖。

老年聽眾：後生仔都要趕返工返學 為何老人可優先投票

至於「關愛隊」問題，有聲音指如果老人家「一車一車」優先入站投票，會否帶來另一種不公平。胡志偉認為，現時票站安排最重要的，是票站主任因地制宜，按現場客觀環境重新調配，通過清晰的指示，容讓主任按特殊情況和需要，留下彈性，好過刻意設「關愛隊」。

他指，社會上相信不會有人反對照顧有需要人士，但硬性設立關愛隊，最後只會變成另一種「巴士關愛座」，當有空位時，反而沒有人敢坐，浪費資源，又反而引起不必要衝突。胡志偉認為，一個票站的實際環境五花八門，管理選舉票站的最重要元素，在於快速完成、確保投票過程順暢。

聽眾陳小姐表示，自己身為老人家，都不認同要設關愛隊，她認為「後生仔都要趕返工返學」，有自己的需要，老人家反而很多都已退休，反問為什麼老人家就可以優先投票。她指，自己於去年區議會選舉中，也排了兩個小時，當時票站安排椅子在特定位置，讓有需要的人排到那個位置時，就可以坐下，已十分足夠。如果再設專隊，只會「搵嚟拗」。

麥美娟。（資料圖片）

麥美娟：擁護基本法就要擁護所有部分

工聯會立法會議員麥美娟表示，關於參選資格，選舉主任會作決定。她認為，全國人大的決定符合《基本法》第18條，如果是擁護《基本法》，就應該擁護所有部分，但她重申參選資格由選舉主任決定。

就關愛隊問題，麥美娟認為關愛隊是「必須」。她指照顧有需要的人，是社會共同價值觀，批評有人「政治凌駕社會共識」，又舉例指巴士、港鐵車廂都有關愛座。她又指，票站設椅子反而更不公平，因不是每個票站都有椅子，造成有些票站有、有些票站沒有的情況。

主持人問到，公共交通工具讓座、少坐一會兒，對大部分人而言沒什麼大不了，但選舉要講求絕對公道，是否可以這樣比較。麥美娟重申，去年區議會選舉中，「好多朋友」表示選舉不公平，認為關愛隊是必須。