立法會選舉｜選管會公布指引：不設「關愛隊」　盡量協助坐下領票

立法會選舉本年9月舉行。選舉管理委員會今日（18日）公布選舉活動指引。此指引適用於今年舉行的2020年立法會換屆選舉，以及其後的立法會補選。 根據新指引，投票站的排隊安排會沿用去年區議會一般選舉的處理方法，盡量安排有需要人士在投票站內坐下輪候領取選票，亦即建制派一直要求的「關愛隊」落空。

去年區議會選舉，多區票站大排長龍。（資料圖片）

建制派自去年區議會選舉大敗後，將原因之一歸咎於有人重複排隊，導致長者放棄等候，而長者一般被認為較傾向支持建制派。因此，他們要求選管會增設「關愛隊」，讓長者及其他有需要人士優先投票。不過亦有聲音指，如果硬性規定部分人優先投票，可能變相鼓勵部分人「打尖」，形成另一種不公平。

選管會表示，在建議指引的公眾諮詢期內，共收到約108,000份書面申述。選管會指：「在公平及平等的原則下，每位選民須排隊進入投票站投票。投票站內設有多張發票櫃枱，每張櫃枱負責處理屬指定身分證號碼字頭英文字母組別的選民，而每名選民只可到按其身分證號碼字頭所分配的發票櫃枱領取選票。」

關於有需要人士，選管會指出，投票安排亦須顧及因身體狀況而難以長時間站立排隊輪候領取選票的選民（例如長者、孕婦及肢體傷殘以致行動不便的人士）。選管會經考慮後，決定沿用去年區議會一般選舉的處理方法，即投票站主任會盡量安排有關選民在投票站內坐下輪候領取選票，並適當地記下其排隊次序，當輪到該選民領取選票時，指示他／她前往有關發票櫃枱領取選票。

去年區議會選舉，多區票站大排長龍。網上傳言指有人重複排隊自製人龍，讓長者放棄投票。（資料圖片）

如有櫃枱無人輪候 將分配其他身分證號碼字頭選民入內

按照指引，當有選民在站外排隊輪候進入投票站，而站內有任何發票櫃枱無人輪候時，投票站人員會在站外高舉指示牌，指示在站外輪候而身分證號碼屬於相關英文字母字頭的選民直接進入投票站，到有關發票櫃枱領取選票。此安排亦適用於上述需坐下輪候的選民。發言人說：「過往選舉的投票日亦有票站作類似安排，而在今屆立法會換屆選舉則會在所有投票站實施。」

投票站主任亦會視乎投票站內的實際情況，在投票高峰時段靈活調整有關發票櫃枱所負責的身分證號碼字頭組別，及在切實可行的情況下加開櫃枱，以加快處理排隊的選民。發言人提到，排隊輪候領取選票屬普遍現象，其他地區亦有類似情況，認為上述投票安排既符合公平的原則，亦關顧有特別需要的選民，更可加快分流選民到有關發票櫃枱，從而減省整體的輪候時間。

票站工作人員可獲安排 直接入站領取選票

選管會指出，根據過往經驗，當投票站工作人員若要前往自己獲編配的投票站投票時，投票站主任會盡量安排他們在用膳時間或投票站內人流較少時段前往。但有些投票站的工作繁忙和人手緊張，可能對投票站運作造成影響。因此，為了讓前往投票的投票站工作人員可盡快返回工作崗位為選民服務，選管會表示當工作人員到達自身投票站外時有排隊人龍，向該投票站的工作人員出示其所屬投票站人員工作證明後，可獲准進入站內排隊領取選票及投票，這個安排希望能令他們可以盡快回到其工作的投票站，繼續為選民服務。

選民可觀察劃線工作

此外根據法例，投票站人員向選民發出選票時，會在選民登記冊上該名選民的姓名和身分證明文件號碼劃上一條橫線，以示該選民已領取選票，防止重複投票。今年選舉中，為增加發票工作的透明度，投票站人員會在遮蓋選民登記冊上其他選民的記項後，讓正在發票櫃枱領取選票的有關選民觀察劃線工作，同時亦確保其他選民的個人資料保密。