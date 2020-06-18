立法會選舉｜選管會拒設「關愛隊」 　一類人可優先排隊投票

立法會選舉9月舉行，選舉管理委員會今日（18日）公布選舉活動指引，其中最受關注的投票安排，選管會未有接納建制派要求設立「關愛隊」，讓長者優先投票，但強調會盡量安排因身體狀況難以長時間站立的選民，如長者、孕婦等在票站內坐下輪候領取選票。 不過，有一類人能優先排隊投票，選管會指引提到，為讓前往投票的投票站工作人員可盡快返回工作崗位為選民服務，他們可向投票站的工作人員出示其屬投票站人員工作證明後，進入站內排隊領取選票和投票。

選管會指引指出，過往投票站工作人員若要前往自己獲編配的投票站投票時，投票站主任會盡量安排，通常會在用膳時間或投票站內人流較少時段前往，但有些投票站的工作繁忙和人手緊張，可能對投票站運作造成影響。

在新指引下，投票站工作人員向該投票站的工作人員出示其所屬投票站人員工作證明後，可獲准進入站內排隊領取選票及投票。選管會稱，這個安排希望能令他們可以盡快回到其工作的投票站，繼續為選民服務。

據了解，有票站人員曾向選管會反映，過往會在放午飯或晚飯時間排隊投票，但來回及排隊投票的時間太長，尤其於去年區議會選舉日，各區多個票站由早到晚均出現人龍，更凸顯出問題，故希望能獲優先投票。