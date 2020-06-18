陳茂波宣布刺激消費計劃　數千食肆7月晚市推7折、8月8折

新型冠狀病毒疫情打擊本港經濟，財政司司長陳茂波下午聯同飲食業界代表，就業界的刺激消費措施會見記者。

【15:50】陳茂波希望社會消費力度可以增加，消費如有改善一定業失業率有益。

至於陳茂波被問到自己會如何使用這1萬元，他指相信同事會找尋合適的方法，例如幫襯社企、買一些物品送給有需要的人。

張宇人表示，現正籌集飲食業界參與優惠的名單，將於7月8日中午12時公布，優惠將於7月12日（星期日）開始，專門在晚市提供折扣，亦可以在指定套餐推出折扣優惠。

他指，正尋找合作伙伴為優惠「增值」，包括信用卡優惠，亦不會設最低消費額，形容麵包店希望參與亦可以。

張宇人又擔心全日七折的話參與的食肆較少，因此希望集中在晚市提供優惠。

【15:45】對於疫情控制，陳茂波表示近期疫情已經緩解，而限制措施仍然存在，表示限制措施與經濟要作出平衡，要小心處理。張宇人則指食肆都會有擔心，希望做足防疫措施，無論政府法例如何都會繼續執行，以保障員工和客人健康。

至於表態反修例的「黃店」會否能進入提供優惠的名單，陳茂波沒有正面回應，指鼓勵不同店舖推出不同的優惠，希望做到百花齊放。

張宇人說，遊客一日未回來，飲食業生意都會有影響，但如果疫情和暴力事件緩和，生意未來幾個月將會有回復，失業情況亦會轉趨穩定甚至下降。

【15:40】陳茂波又表示，知道零售界和本地旅遊業，都將會推出優惠，希望市民開心消費。

他指，刺激消費有很多不同方法，同時各行各業都遇上困難，今次希望市民自己選擇如何分配這1萬元較為合適，亦較派消費券為快。

張宇人補充希望食肆晚上6時至1時晚市都推出七折，而不會因為有些日子生意好而不提供優惠。

【15:35】飲食業界將推出「史無前例」大優惠，數以千計食肆7月會有七折，8月會有八折，希望市民留港消費，保障就業。

【15:30】1萬元現金發放計劃，7月8日開始收錢。財政司司長陳茂波今早（18日）與飲食業界人士包括立法會議員張宇人等討論，屆時餐飲業界會推出優惠鼓勵消費。

張宇人表示，現正尋找各商業伙伴如商場業主，商討會否有更多優惠計劃。