立法會選舉〡曾國衛促設「關愛隊」 　馮驊不賣帳：操作上不可行

立法會選舉9月舉行，選舉管理委員會今年3月就選舉活動指引進行諮詢，包括建議70歲以上長者、孕婦及肢體傷殘等優先投票。多個建制團體隨即表示歡迎，原以為「成功爭取」之際，近日卻傳出選管會主席馮驊拒採納「關愛隊」建議，令建制派大為不滿。 政制及內地事務局局長曾國衛日前更兩度「出手」，在接受傳媒專訪及出席立法會會議時，呼籲選管會為長者、孕婦等有需要人士提供更人性化的特別投票安排。不過結果未如外界預期，選舉指引今日（18日）出爐，建制派願望落空，馮驊不賣帳拒設「關愛隊」，強調此舉操作上不可行，並無政治考慮。

選舉管理委員會在三月公布建議活動指引，包括建議70歲以上長者、孕婦及肢體傷殘等人士優先投票。 （資料圖片/龔慧攝）

選管會今年3月公布選舉活動建議指引，其中建議票站主任可安排有特別需要選民優先投票，包括70歲以上高齡長者、孕婦及肢體傷殘，以及行動不便者。馮驊當時指，建議指引建基於公平原則，選管會不會有政治判斷，即使客觀上可能帶來某些政治上的後果，但選管會認為合理的安排，就會去做。

馮驊言論遭民主派猛烈抨擊，批評他「放水」，配合支持建制群體有特權優先投票。相反，建制派大力支持建議，認為是公平、公正的做法，多個建制團體多月來赴選管會請願，要求設長者優先排隊等建議。

曾國衛公開表態支持感政治壓力？ 馮驊：希望大家認同決定

正當外界以為建制派今次將「成功爭取」，近日政圈卻傳出選管會拒接納意見，僅設「關愛座」，不設「關愛隊」，建制派得悉後大為不滿。政制及內地事務局局長曾國衛更表態，稱已向選管會強調要改善選舉安排，為長者、孕婦等有需要人士提供更人性化的特別投票安排。

曾國衞更指，若有需要人士在烈日下，因身體無法支撐放棄投票，等於剝奪他們投票權，重申「優先投票關愛通道」的安排有助選舉公平。此舉被指曾國衛向馮驊施壓，不過馮驊沒有賣帳，他解釋若增設「關愛隊」，操作上不可行，相信沿用舊有候票的做法較公平。

至於曾國衞表態支持設「關愛隊」，會否因而感受到政治壓力時，馮驊回應指，有聽取各方意見，希望大家認同有關的決定。