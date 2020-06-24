國安法｜張勇指避免法官「雙重效忠」　湯家驊：香港有避席制度

全國人大常委會法工委副主任張勇昨日（23日）出席座談會期間，談到由特首指定審理國安法案件法官的問題。他指，草案並沒有「一刀切」禁止有外國居留權的香港法官審理國安法案件，而是由特首指定一批適合的法官，可避免有關法官在審案時可能陷入「雙重效忠」境地。 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，相信張勇的說法針對的是當案件涉及外國人時，同國籍法官的潛在利益衝突問題。不過他指，香港的司法機構一直有避席的制度，有效處理上述問題，可能北京對於本地司法制度未必熟悉。

張勇。（資料圖片/政府新聞網截圖）

湯家驊向《香港01》記者表示，個人解讀張勇的說法，是針對當案件涉及外國人時，同國籍法官的潛在利益衝突問題。至於張勇言論，是否暗示外籍法官判案時可能會考慮其他國家的利益，湯家驊表示不能排除此可能性，但估計國安案件涉及重大外國利益的機會很小。

湯家驊又指，香港司法機構一直有「自我退讓」的制度，即如某位法官在某案件上有潛在利益衝突時，該法官會自行避席案件，這做法一直行之有效。他指，可能北京對於香港司法制度未必完全熟悉或信任。湯家驊認為，以現時香港的司法制度，他相信由哪位法官審理案件都是一樣。

基本法委員會副主任譚惠珠指出，社會對處理國安案件法官國籍問題有不同意見，包括外籍法官不能處理此類案件，亦有人說法官可能擔心會被制裁等，但最後都要由行政長官作決定。

全國港澳研究會副會長劉兆佳亦指，部分個案被告可能涉及外國人，若該人本身是間諜或外交人士，而審理案件的法官亦是同一國籍，則可能出現「雙重效忠」問題，有關法官應避免審議案件。劉兆佳又指，中央政府對本地法官的信任，不見得比外藉法官高，因個別本地法官可能帶有政治傾向。