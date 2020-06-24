社福界李芝融出戰新東初選　曾為照顧嚴重智障女兒辭職靠綜援過活

由港大法律系副教授戴耀廷牽頭的民主派立法會初選，今日（24日）公布有效提名名單，參選人多已一早表態，惟在新東選區中獨有一個名字較不為人熟識——嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融。「青年新政」召集人梁頌恆原報名出戰新東，退選後由出身社福界的李芝融取而代之。 40歲的李芝融報稱無業，以獨立人士名義參選，在名單公布前亦未見其於Facebook專頁透露自己的參選意向。翻查媒體報道，李芝融與嚴重智障的女兒彥汶相依為命20年，甚至為24小時守護女兒辭職，只靠綜援過活。女兒不幸於2018年病逝，李芝融更一度自責得食不下咽，不時揹女兒的骨灰外出「帶她到生前未曾踏足的地方」，重新出發後加入「關注社會開支聯席」，希望為長者、長期病患者、低收入人士等社群謀福祉。

李芝融的女兒彥汶患有嚴重智障，最終不敵病魔離世。（資料圖片／受訪者提供）

李芝融Facebook專頁的介紹寫道，希望「透過政策倡議、資訊交流及不同支援，解決殘疾、貧窮、長者及長期病患者群體的問題，制訂具體社會政策及公共開支建議」，相信這些目標是受病逝的女兒啟發。

根據傅媒報道，女兒彥汶自幼常進出醫院，後更因吞嚥及心肺功能衰退需長期依賴呼吸機及胃喉。李芝融因不欲女兒以病人身分過活，離職全天候在家照顧女兒。女兒離世後，李芝融仍帶著她的骨灰去坐電車、看電影、去迪士尼，以圓滿女兒的遺願。

李芝融（左二）積極跟進綜援、社會福利、殘疾人士照顧者等相關議題。（資料圖片）

李芝融走出陰霾後，加入「關注社會開支聯席」，為社會上的弱勢人士爭取福祉，亦冀望能透過自己的經歷為同路人重燃希望。身兼捍衞綜援權利大聯盟成員的李芝融同時亦跟進綜援、社會福利、殘疾人士照顧者等相關議題。