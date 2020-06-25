【立法會選舉】學生歷量及巫堃泰發起反對民主派初選聯署及街站

屯門三聖區區議員巫堃泰及本土派組織學生歷量今日（25日）表示，將發起反對民主派初選的活動，包括聯署及宣傳街站。學生歷量召集人鄭景之表示，由民主動力舉辦的初選有不少漏洞、原則上的問題有很多仍未解決，他們希望透過反對初選的聯署，將民間聲音反映給大台。 巫堃泰則表示，自己正積極考慮參選新界西的立法會選舉，他亦很認同初選有問題，建議舉辦初選的資金應用於支援被捕人士。巫又指，民主派不可在今次立法會選舉中犯下策略錯誤，故希望所有香港人聽到年輕人不想初選的要求。

香港機場發展關注網絡發言人兼屯門區議員巫堃泰。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

巫堃泰稱，發起初選的戴耀廷及民主動力已將初選改名為「公民投票」，認為日後8月底民調的結果有機會推翻投票結果。巫又指他又形容，民主派不可在今次立法會選舉中犯下策略錯誤，故希望所有香港年輕人聽不想要初選的要求。

鄭景之則表示，「沒有大台」是一直抗爭運動的原則，但臨近9月的立法會選舉卻有民主力量以「35+」為由協調民主派。他解釋，認為民主派除了本土、泛民外，仍有其他派別，而之前參與者多次協調均沒有共識，現在更不需要簽署共同綱領書，因此他們要將初選的認受性減到最低，以保障所有人的被選權。

全民參政召集人姚冠東指，他們希望香港人尊重年輕人對初選的意見，他認同「沒有大台」的原則。他指，所有市民都有其參選權及被參選權，又指初選會令民主派內私鬥，加上泛民主派初選參與者的信念不一，故更應尊重所有市民的自由意志。