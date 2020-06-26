港版國安法︳民主派回應草案內容　重申反對立場

全國人大常委會本月28日至30日在北京開會，外界普遍估計港區國安法將於屆時為期三天的會議上通過。 立法會民主派議員今日（26日）召開記者會，回應近日披露的港版國安法草案內容，及重申反對立場。《香港01》將提供記者會直播。

東區區議員徐子見聯同多名民主派區議員，昨（24日）向警方入紙申請於28日舉行反國安法遊行，於當日下午3時於銅鑼灣東角道出發，遊行至中環遮打花園。（余俊亮攝）

港版國安法預計將於本月28至30日的人大常委會加開會議中通過，民主派不同板塊人士就此均表明反對。東區區議員徐子見聯同多名民主派區議員，日前向警方入紙申請於28日舉行反國安法遊行，於當日下午3時於銅鑼灣東角道出發，遊行至中環遮打花園。徐子見表示，是次遊行希望提供平台與市民和平表達對國安法的意見，希望警方予以批准。他又認為大家作為民選區議員應該進一步表態，就國安法遊行。

民陣今日前於北角警署與警方商討七一遊行的安排，民陣召集人岑子杰會後接受傳媒訪問，批評警方會面態度敷衍猶如走過場，警方雖未批出反對通知書，但相信遊行「百分百不會獲批」。岑子杰又提出，警方應著政務司司長張建宗就是次遊行豁免「限聚令」，七一遊行是每年一個讓港人表達意願、實踐遊行集會權利的重要日子。