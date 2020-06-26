陳方安生引退｜07年港島補選結緣　陳淑莊讚揚一直堅守是非黑白　

前政務司司長陳方安生今天（26日）發聲明，指自己年屆八十，會從公民及政治工作退下來，不過強調她將一如既往以香港為家，盼年輕人對前途保持希望，以守法與和平的方式繼續守護香港的核心價值。 陳方安生的中學師妹、早於2007年港島區補選中與陳太結緣的民主派會議召集人陳淑莊，讚揚對方為官員時堅守是非黑白，多年來為民主運動貢獻良多，同時是女性典範，並指陳太為人無架子，願意提攜後輩，過去給予她不少實在的建議。

民主派會議召集人陳淑莊表示，結識陳太因2007年港島區補選，讚揚對方為民主運動貢獻良多，同時是女性典範，並讚揚陳太為人無架子，願意提攜後輩，過去給予她不少實在的建議。（資料圖片）

陳淑莊與陳方安生同樣畢業於嘉諾撒聖心書院，陳指陳太是她的中學師姐，不過加入公民黨後才與陳太認識，她讚揚陳太不止對民主運動貢獻良多，也是一名女性典範，「無論作為公務員、婦女，都係一個典範」，在擔任官員期間，亦充分體現到陳太堅守是非黑白和原則。

陳淑莊形容陳太的參政階梯相當有趣，由在建制內擔任高級官員，及後轉戰直選擔任民選議員，再在公民社會推動民主，「（陳太）佢係唔會吝嗇佢嘅經驗、關係，亦會用佢好多時間、資源關心香港，無離開公民社會。」

胡志偉：正直品格當今官場難見

民主黨主席胡志偉表示，陳方安生在回歸後於政府擔任第二把手期間，即使當時有很多說法指她與時任特首董建華不咬弦，惟她一直緊守崗位和捍衛香港的核心價值，形容這種正直（Intergity）已很難在當今的官場找到。

胡志偉提到，陳方安生離開「熱廚房」後，參加港島區立法會補選，與葉劉淑儀對撼，讚揚對方有勇氣面對群眾。胡志偉又指，陳方安生在離任議員後，仍在其範圍內積極推動民主運動進程，為港人向國際社會發聲，指陳太或不認同反修例運動的抗爭方式，但她仍理解為何年輕人以強硬的態度反對政府。