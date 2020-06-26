財委會審議洪水橋厦村新發展區22億發展撥款　議員憂變天水圍翻版

立法會財委會正審議洪水橋／厦村新發展區的工程及特設現金津貼，合共22.4億元撥款。不少議員關注新區的公私營房屋比例、以至新界西的就業、交通等問題，但暫無太多議員提出反對撥款的意見。

財委會正審議洪水橋厦村新發展區22億發展撥款。發展局常務秘書長甯漢豪表示，安置屋邨將於2024年第4季才有第二批百多戶遷走人士需要被安置，未來將了解相關人士對租住或購置物業的意向。（資料圖片）

工聯會陸頌雄在會上指，憂慮發展原區15萬就業機會落空的問題。他舉例指，天水圍發展至今只有住宅沒有足夠就業機會，令居民每日要跨區工作，建議政府跨部門研究，如何提供誘因令不同產業考慮在新界提供就業職位。

公民黨郭家麒指，不少新發展區都被發展商利用換地等方式取得不少利益，要求審視發展區內可購置房屋及公營房屋比例。發展局常任秘書長甯漢豪回應表示，公營房屋的比例，要待房委會日後安排。

甯漢豪又表示，相關規劃是以新發展區模式處理，有較為豐富的社福用地。她指，近年政府多了一地多用的執行模式，而該模式不單限於新發展區。

民主黨尹兆堅問及房協的專用安置屋邨多少出租及出售，首期應有1300個單位落成，問相關進度如何；又問如何避免棕地擴散。

甯漢豪表示，安置屋邨將於2024年第4季才有第二批百多戶遷走人士需被安置，未來將了解相關人士對租住或購置物業的意向。棕地遷入多層大廈方面，她表示，有關遷走方式並非一換一，而多層工業大廈將於2027年才落成首批，政府希望先安排其他土地協助棕地作業。