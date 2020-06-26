國安法｜工會平台向G20國交1.1萬反立法聯署　表明續打國際戰線

由香港金融業職工總會、香港會計手足工會、政府非公務員職工總會等12個工會組成的「工會平台」，於本月22日至25日與民主派合作，共收集逾1.1萬個實名反《港區國安法》聯署，他們今日（26日（兵分三路到G20國的領事館遞交聯署信，希望引起國際關注並向中央施壓。 工會平台表明，即使國安法在港實施，也不會怕因「國際戰線」而被國安法秋後算賬和被捕。

工會平台到領事館遞交聯署。（余俊亮攝）

「工會平台」於本月22日至25日與各區區議員合作，收集工會會員及市民的聯署，反對訂立及實施國安法，共收集11,784人實名聯署。「工會平台」及各區議員今天兵分三路，由早上到下午以馬拉松式向G20國集團領事館，遞交請願信及聯署名單，昐展示香港人反對港版國安法的聲音 ，並請求G20國實際支援香港人爭取自由民主的運動，引起國際關注，向中央施壓。

平台表示，共有14個國家的領事館特意派人接收聯署信，平台將會把聯署信郵寄給未有派人接收聯署信的國家，亦計劃把聯署翻譯成各國語言，再拍攝影片讀出及上載到社交媒體。

工會平台到領事館遞交聯署。（余俊亮攝）

香港資訊科技界工會會長鄧卓文表示，工會平台將繼續與海外港人及組織聯繫，透過聯合行動反對國安法，亦正計劃舉行論壇發聲。

參與行動的油尖旺區議員李傲然表示，他們不會因國安法害怕、退縮和「跪低」，又指國安法對勾結外國勢力等條文的方向和字眼含糊，行動是否踩中紅線只是由政權決定和「搬龍門」龍門任你搬。

屯門區議員張錦雄表示，是次聯署意義重大，因聯署是真確和實名，由工會負責核實聯署會員身份，以工會名義保證每一個簽名屬實。他表示，若政府繼續禁止港人遊行和示威，他呼籲港人在立法會選舉，以一人一票方式告訴政府香港人不要國安法。