國安法｜陳弘毅：若動亂等港府無法控制情況　中央會行使管轄權　

全國人大常委會明日（28日）起開會，料會審議「港區國安法」，草案當中提及特首可以「指定若干名法官」負責審理危害國家安全犯罪案件，引起社會爭議，擔心影響司法獨立。基本法委員會委員、港大法律學者陳弘毅接受深圳衛視訪問時表示，社會存在爭議的國安法案件法官選擇問題，與司法獨立沒有關係。

陳弘毅認為，社會現在存有爭議的法官選擇的問題，與司法獨立無關。（中新社）

特首指派法官與司法獨立無關

陳弘毅指，司法獨立是在審理案件的過程中，法官不會受到任何的干預，法官需要獨立、公正，根據法律根據案情的事實去審理案件，從而作出裁決。他認為，社會現在存有爭議的法官選擇的問題，與司法獨立無關，相信現時的法官都會奉行司法獨立的原則，獨立審案。即使特首從現有法官中選一部分去審理國安法案件，亦相信這些法官會秉持司法獨立原則，所以設立法官名單不影響司法獨立，又強調法官無論是審議國安法相關案件與否，都會秉持司法獨立的原則。

另外，有社會人士擔心國安法的定義涵蓋太廣闊，陳弘毅相信，國安法裡面所設立的罪行的範圍會比較窄，而且定義清晰，讓只要避免做出這些行為，就不需要擔心受國安法影響。

若動亂危及國安 中央會行使管轄權

他又指，國安法草案中提到，中央可在「特定情形」行使管轄權，他認為中央行使管轄權應該是一些很例外、很特殊的情況，而港區國安法草案《說明》亦提及《基本法》第18條4款，指當香港發生一些特區政府無法控制的動亂、危害國家安全並構成緊急狀態的情況下行使中央管轄權，屆時駐港的內地國安人員才會直接行使執法權、逮捕權或是調查案件的權力，而中央駐港國安人員也都同時需要遵守香港法律以及全國性法律，權力亦只限於由中央行使管轄權的案件。

陳弘毅強調，國安法是中央制定的法律，與《基本法》第二十三條屬不同層次的法律，中央制定的國安法亦不會因為二十三條的立法而受影響，即使將來就二十三條立法都不能改變或修改國安法。