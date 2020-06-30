國安法｜南區萬事屋反立法橫額　地政署以不符憲制秩序為由促移除

人大常委會今天（30日）早上以全票通過《港區國安法》，南區區議員林浩波和黃銳熺昨天（29日）收到地政總署信件，要求二人移除寫上「港版國安法襲港，法治經濟漸趨亡」的橫額，原因是橫額所傳遞的訊息可被理解為不符合《基本法》下的香港特別行政區的憲制秩序和責任。

地政總署認為，是次被投訴的橫額所傳遞的訊息，可被理解為不符合基本法下香港特別行政區的憲制秩序與責任而應移除。

橫額僅寫上「港版國安法襲港，法治經濟漸趨亡」

地區組織「南區萬事屋」今天表示，林浩波和黃銳熺昨天收到地政總署信件，要求移除二人所懸掛、與《國安法》相關的橫額，橫額寫上「港版國安法襲港，法治經濟漸趨亡」。

地政總署在信中稱，在指定展示點上展示的宣傳品，須符合地政總署發出的「路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引」的目標及要求，當中該指引第7段述明，政府向立法會議員和區議員優先分配指定展示點，目的是讓議員展示與公眾及社區事務相關的宣傳品，以及宣傳品內容的要求，例如不得宣傳商品、收費服務或活動、必須遵從香港法律、不得展示淫襄或應識不良內容。

署方指，根據法律應見，鑑於全國人大常委會有權根據《中華人民共和國憲法》為香港制定《國家安全法》，而在《基本法》下，香港特別行政區有維護國家安全的憲制責任，認為是次被投訴的橫額所傳遞的訊息，可被理解為不符合《基本法》下香港特別行政區的憲制秩序與責任而應移除。

南區區議員林浩波（資料圖片）

南區萬事屋斥政治審查

南區萬事屋批評，《國安法》條文至今仍未公布，《國安法》昨日亦未通過，惟政府已「跑出來執法」，又沒有說明違反哪條條文，只是違反《國安法》，直斥：「政府要表忠，何須急於一時呢？」

南區萬事屋又批評，根據以往經驗，區議員懸掛反《國歌法》或者平反六四的橫額，未因政治立場關係而需要拆除，形容是次明顯是「政治審查」，「要把一切反對及質疑《國安法》的聲音消除。之後代議士掛反政府政策的橫額，都可能已經抵觸國家紅線，敢問這真的是強國嗎？」

南區萬事屋共有三名區議員，包括林浩波、黃銳熺和袁嘉蔚。