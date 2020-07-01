港版國安法．直播｜張曉明：若搞一國一制　何必大費周章定國安法

今日為七一回歸23周年，全國人大常委會昨日表決通過《港區國安法》。國務院新聞辦將於今日早上10時舉行記者會，介紹《香港特別行政區維護國家安全法》有關情況，港澳辦常務副主任張曉明和全國人大常委會法工委主任沈春耀將出席回應傳媒提問。 《香港01》直播記者會內容。

【10:46】有記者提問，近日有西方媒體指定立國安法是違反「一國兩制」的舉措，威脅中國將受到制裁。張曉明回應，港區國安法完全符合「一國兩制」治港方針，把尊重一個原則及兼收兩制差異完美結合的一部法律，立法目的就是為了維護「一國兩制」，立法內容亦沒有超出「一國兩制」的框架，立法效果現在已可以預見，肯定會令「一國兩制」實踐行得更穩，走得更遠。

張曉明提到，香港現在已經出現一些現象，偏離「一國兩制」的正確軌道，甚至是挑戰「一國兩制」的底線，這部法律從一定程度上來說就是要糾偏，「就是要往一國的方向拉近一點」，其目的最終還是為了完善而非改變「一國兩制」。

他指，注意到這兩天有外國的政治人物公開指中國要在香港搞「一個一制」，「如果我們要搞一國一制，這件事就簡單了，我們完全可以把中華人民共和國的刑法，刑事訴訟法等等全國性法律直接施行於香港，何必費這麼大周章，特別為香港訂做一部國安法？」

張曉明表示，無論在香港還是國際上都有一些人把「一國兩制」的根扭歪，每當中央依法行使某些權利時，西方都有人出來指責中國破壞一國兩制，「好像香港的事情中央什麼都不能管，反而他們可以隨意指手畫腳。」反問中央怎能對香港分裂活動坐視不理，強調一國兩制是中國的國策，沒有任何人比中國更懂得珍惜一國兩制，也沒有其他人比中國更了解一國兩制的真諦，更有定義權或解釋權。

對於外國對中國官員採取制裁，張曉明形容是「強盜邏輯」，指中央制定中國一個地方行政區域的維護國家安全法例，完全是中國的內政，「我又沒有招你惹你，憑什麼對我動粗？這個關你什麼事情？」他又引用粵語，指是香港人喜歡說的口頭語，「有冇搞錯呀，關你咩事？」他又指，中國人看人臉色，仰人鼻息的年代已經一去不返。

【10:29】來到提問環節，首先由央視提問，《港區國安法》一個月就完成了工作，程序及有否聽香港意見?

沈春耀回應指，今次出台的法律前後用了一個多月時間，是較短時間內完成決定及立法的舉措，當中有幾個因素非常重要：

一、有廣泛的立法呼聲。他引述全國人大常委會副委員長王晨解釋說明時，也表達了這個意思。沈指，今年全國兩會期間，人大代表、政協委員都有呼聲，要求加快制定、出台相關法例。他指，他們也聽到不少相關意見，全國人大的工作報告也有相關要求，要加快立法，故一定時間以來，包括香港的全國各界人士，都有此呼聲和願望，是廣泛的共識。

二、有扎實的工作基礎。沈表示，中央有關部門在研究、起草決定的過程中，同部起草法律，連繫很緊密，人大第三次會議上的說明也顯示，貫徹各人大會議、一國兩制等。

立法方面，沈指，立法貫徹大會決定的要求，是十三屆人大會議精神、要求，通過法律全面貫徹、體現。他指，有關部門、法律專家，包括對香港法律很熟悉的專家，大家集中力量完成草案文本，形容立法是群策群力的結果。

他提到，立法過程中，草案完成前有徵求意見，完成後亦從各渠道聽意見，人大常委會審議期間也有聽意見，包括中聯辦等，又指立法前在北京、深圳、香港各環節都有聽各方意見，特別是香港行政長官、官員、立法會主席、建制派、港區人大代表、政協、法律界代表的意見，還有各直轄市、學者等意見，充分聽取了各方意見，亦有全國人大常委會審議時的意見。

三、全國人大委員會高度關注立法議程，包括人大會議及常委會的立法進程，調整了工作安排，加快立法。審議一般有一審至三審，立法法規定，兩審後，可以調整，所以今次以第十九及二十次完成了立法。還有一般法律草案在一審後有全國人大網公開徵意見，但按立法法37條規定，不公開也是可以的，而今次有特殊性及敏感性，所以沒有全文公開徵意見的方式。

沈春耀指，國安法的制定過程完全符合中國制定法律的程序。新的法律立入基本法附件三，是《決定》及基本法都有的要求，問了基本法委員會及特區政府意見，也是重要渠道聽取意見。

【10:28】張曉明指，國安法是香港發展重返正軌的轉折點，香港修例風波一周年，他至今仍對於痛心疾首、心有餘悸，有很多人表示因為「黑暴」想移民。

他指，早前出席座談會期間，有立法會議員反映，有朋友本身在辦新加坡移民手續，快將辦好了，但聽到國安法立法後，當面把表格撕掉，激動地說：「香港有救了。」

張曉明指，在座談會上很多朋友都有這個觀點，認為國安法令香港變亂為治、重生，可以「扭轉乾坤」、「破浪前行」。他又提到，回歸前香港一度出現移民撤資潮，但所有恐懼、疑慮，都被時間和事實消除了。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

【10:25】國務院港澳辦副主任張曉明表示，這部法律是中央完善治港方略的標誌。如何在一國兩制之下，治理好使用資本主義制度、政治情況複雜的香港，是中央政府一直在不斷探索的重大課題。去年召開的四中全會，從全面推進國家治理體系，治理能力現代化的戰略全局出發，對完善一國兩制制度體系作了重大部署。

而這個法例是落實部署的重要舉措，標誌着中央更加注重治港制度的頂層設計；更加注重法治思維；更加注重標本相制，剛柔並濟；更加注重用好憲法和基本法賦予中央的權力，並和香港特別行政區的治理體系結合，牢牢把握香港局勢發展的大方向和主導權。這些都會在日後轉化為治理效能。

張曉明又指，國安法是香港繁榮穩定的「守護神」。香港被英國管治長達150多年，真正出現繁榮穩定是在80年代以後的事，這點給與很多啟示，是香港緊緊依托內地，連結世界，不斷鞏固作為國際金融貿易航運中心的地位，並以自己的獨特地位和優勢賦予國家的改革開放和現代化建設，形成和國家的良性互動。以上對香港的繁榮穩定至關重要。如果任由各種反中亂港勢力在香港興風作浪，甚至把香港變成對內地滲透顛覆的基地，這對香港來說絕對是禍不是福。

【10:16】國務院港澳辦副主任張曉明指，發布會在數字上有兩個巧合。他指，《基本法》23條立法已等了足足23年，現在終於等到了國安法的頒布實施。既是歷史的偶然，也是發展的必然。

四點看法，是「一國兩制」事業的重要里程碑。充滿挑戰，要不斷解決新問題，回歸以來5次解釋，4次決定，但相比之下，今次人大決定、是中央處理香港事務最重大的舉措。法律本身是繼《基本法》後，今次是中央為香港制訂的第二部法律，體現全面準備貫徹「一國兩制」方針的總要求，把「一國兩制」的原則、底線進一步法律化，抓牢了在香港特區防控國家安全的制度屏障，對「一國兩制」行穩致遠有深遠影響。

張曉明續指，今日這法律剛出台後，可能有人還有疑慮，是正常的，但時間和現實會證明一切，在香港回歸23年後收到的「生日禮物」，未來會不斷顯示其珍貴價值。

【10:08】沈春耀提到，必須從國家層面推進，維護國家安全制度。推進有多種方式，包括全國人大作出決定，制定、修改或解釋法律、立全國性法律、中央政府發出指令等。有關部門，經過認真考慮評估後，以「決定加立法」的方式推進。

沈春耀指，現時法例出台了，大家都見到，維護國安的制度隨法例公布而實行，香港特區的國家安全重要制度安排，通過人大決定全面展現、呈現出來。法例共有6章，包括總則、機構、犯罪行為等。他指，這法例是實體化、程序化、組織化的一部綜合性法律。他提到，法例展現出幾點：1. 中央維護國安的根本責任、香港的憲制責任；2. 維護國安需要遵從的重要法治原則；3. 國安機構辦事的準則；4. 防範和懲治危害國安的罪行。

【10:02】人大法工委主任沈春耀表示，國安法在人大高票通過，充分代表人民的意志，、反映全國人民包括香港人的心聲和意願。特區政府於昨晚（30日）11時已經完成刊憲及公布實施。制定國家安全法是貫徹落實黨的十九屆四中全會精神，和十三屆全國人大第三次會議精神的重要舉措、關鍵步驟和重要的立法任務。中國法律的公布實行將有效維護國家安全，有效防範、制止、懲治與香港特別行政區有關的危害國家安全的犯罪，堵塞香港特別行政區在維護國家安全方面存在的制度漏洞。

沈春耀指，這部法律的實行對於完善「一國兩制」制度體系，維護國家主權及發展利益，確保香港長治久安及長期繁榮穩定具有重大深遠意義。

他提到，去年十月的四中全會通過決定，明確提出堅持和完善「一國兩制」制度體系，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度的執行機制，強化執法力量，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為；絕不容忍任何分裂國家的行為。