七一遊行｜民陣上訴失敗　遊行遭落閘　岑子杰：下周另有計劃公布

民陣原訂於明天（1日）發起「七一」遊行，惟遭警方發出反對遊行通知書及禁止集會通告書，民陣向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，聆訊於晚上有結果，委員會維持原判反對明天遊行。 公眾集會及遊行上訴委員會表示，詳細考慮理據後一致認為鑒於疫情，及未能妥善安排場地，可能對公眾人士，公共秩序等構成嚴重威脅，決定維持警務處決定，駁回上訴。

岑子杰指，民陣無辦法舉行明日的遊行，但知道有人以個人名義發起行動，包括一些籌款街站，一些地方有大減價，民陣予以尊重，民陣下星期另有計劃將公布。（周禮希攝）

民陣召集人岑子杰表示，上訴一如預料地失敗。他認為，上訴的勝負不是講理據，而是講身份，從未奢望上訴會成功。

岑子杰解釋，其律師團隊找了不少理據，證明公安條例並不包括公眾衞生，故公眾衞生不等同公共安全，但上訴委員會未有理會，繼續以衞生為由拒絕上訴。

岑子杰指，民陣無辦法舉行明日的遊行，但知道有人以個人名義發起行動，包括一些籌款街站，一些地方有大減價，民陣予以尊重，民陣下星期另有計劃將公布。

他提到，上訴委員會表示，擔心如果民陣的集會遊行後有傳染，要如何找出感染源頭，會否實名登記參與者。他認為該要求不合理，反問市民乘搭港鐵，到食肆用餐，到酒吧飲酒，是否都有實名登記？

至於對遊行會有暴力示威發生的可能，岑子杰強調，民陣希望遊行和平舉行。他質疑，如果有少部份人在遊行中用暴力即不可舉辦遊行，同樣邏輯，當警方執法有濫用暴力事件，警方是否從此不應拘捕人，不應輯毒？

全國人大常委會今早（30日）通過《港版國安法》草案，最快7月1日凌晨生效；民陣早前申請七一遊行，惟遭警方反對，今日（30日）進行上訴聆訊，民陣副召集人陳皓桓表示，無論上訴結果如何，會以個人身份發起遊行，反對訂立《港版國安法》。

陳皓桓下午在facebook發文，他將聯同民主黨主席胡志偉、議會陣線朱凱廸、東區區議員曾健成及陳榮泰將以個人身份在發起 《反對國安惡法 堅持五大訴求》遊行，下午2時於東角道集合，遊行到中環遮打道。