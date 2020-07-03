逾8成受訪者怕發表政見受欺凌　青研要求修例加強私隱公署權力

反修例風波以來不少警員及公務人員等被「起底」，智庫「青研香港」於6月18日至7月2日透過網絡問卷，向1,012名市民進行訪問，當中有逾9成8的受訪者認同網絡欺凌風氣嚴重，更有近6成曾自身或是認識的人有過遭受欺凌的經歷。另外，有超過9成5受訪者認為香港打擊網絡欺凌的法例不足夠，支持修改現行法例。 曾代表公民力量參選去年區議會選舉的「青研香港」召集人陳志豪，自言過去亦遭受不少網絡欺凌，批評私隱專員公署現時的權力有限，《個人資料（私隱）條例》罪行的法則過輕，被視為無牙老虎。 陳志豪建議，政府應修例賦予專員法定權力，強制要求涉事社交平台移除網絡欺凌內容及作出懲罰。

「青研香港」召集人陳志豪，自言過去亦遭受不少網絡欺凌，批評私隱專員公署現時的權力有限，《個人資料（私隱）條例》罪行的法則過輕，被視為無牙老虎。（翟睿敏攝）

調查結果顯示，有近9成受訪者認同網絡欺凌風氣會影響到網上言論自由，更有約8成5因而不敢在網上表達政見。

「青研香港」3名召集人及副召集人亦曾遭受網絡「起底」，林宇星稱，其個人資料曾被上載至telegram群組，更有人於凌晨不斷致電自己。家人同被「起底」的陳志豪指，有前輩對自己表示「做得呢行就預咗」，但他認為不可以將不合理的事合理化。

郭芙蓉表示，曾就「起底」向私隱公署投訴及向警方報案，惟公署的人手及權力有限，警方亦未有足夠的技術追蹤發布者，建議有關當局應加強執法能力。她又提出，受到欺凌的一般市民要申請禁制令，金錢、時間等均難以負擔，維權成本之高縱容了網絡犯罪行為。