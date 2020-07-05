立法會選舉｜鄧家彪戰九東　陸頌雄為兄弟抬轎出戰　黃國健亦入列

立法會選舉本月18日進入提名期，在民主派劍指「35+」的初選進行得如火如荼之際，多個建制政黨尚未公布參選名單。早前暗示會接棒升任勞福局副局長何啟明出戰九東的工聯會鄧家彪，原來並非孤軍作戰，據悉現任勞工界議員陸頌雄將會為這位多年兄弟抬轎，紮根九東多年的現任議員黃國健亦會入列。

據悉現任勞工界議員陸頌雄（圖左）將會為鄧家彪（圖右）抬轎。（資料圖片／黃舒慧攝）

連任三屆九東立法會議員的工聯會黃國健，今屆預料不會競逐連任，只為新人抬轎，原定交棒勞工界何啟明出戰。何啟明加入勞福局後，曾兩度參選新東直選敗陣的鄧家彪被指會取而代之，挑戰敗部復活。有消息人士透露，為堅守工聯會於九東的議席，黃國健及現任勞工界的陸頌雄會列隊名單抬轎。

陸頌雄接受《香港01》查詢時，未有否認有關消息，笑言「想大家關注我地、唔會講死」，最終出選名單尚待工會通過。作為勞工界議員，陸頌雄處理過不少九東的勞工個案，於該區有一定根基，加上原紮根九東的何啟明加入政府後，陸頌雄接手處理該區事務，相信在區內有一定的支持。提到同為勞工界議員出身的鄧家彪，陸頌雄就形容對方是好兄弟、好朋友，一直就勞工議題亦有長期合作。

曾兩度參選新東直選敗陣的鄧家彪挑戰敗部復活。（資料圖片／葉家豪攝）

建制派現時於九東有3個議席，惟紮根當區多年的現屆議員柯創盛及黃國健雙雙退下火線，選情頗為嚴峻。據悉，黨內對九東名單排位尚未有定案，由於黃國健經營多年，若排名單第二相信會號召到更多的支持者，鞏固九東票源；惟黨內亦有聲音認為陸頌雄較為年輕，若爭得一定票數可讓陸頌雄重返議會。工聯會常委會下周四將會召開會議討論人選，預料最遲於月中會公布名單。

同區尚料有民建聯副秘書長黎榮浩競逐議席，黎被指會頂替因家庭理由放棄連任的柯創盛。陸頌雄就稱兩黨在該區合作多年，不怕會搶票雙輸，加上工聯會在九東根基悠久，會努力爭取繼續薪火相傳。

至於早前叫停初選的新民黨，據知情人士透露黨內為免誤墮法網，將初選改以不公開的形式進行，一眾早前已報名參與初選的黨員，最近亦有被邀請向黨內作自我介紹。雖然最終出選名單未決，惟黨內已有一定共識，相信下周會對外公布。