拆局│國安架構一日五任命雷厲風行　新「遊戲規則」料續來

國安法實施第四日（3日），組成整個香港國安系統運作的五大部分，即國安委、國安公署、警隊國安處、律政司專門檢控科，以及負責審案的指定法官，一日內連環公布人事任命，國安架構人事佈局基本完成。 除了人事，法律層面亦連環出招，包括宣布「光復香港 時代革命」涉違國安法，以及發生在七月一日示威衝突的首宗違國安法案件提堂。種種現象均指着一個面向，國安法雷厲風行，與去年實施蒙面法的光景截然不同。

香港國安系統五大板塊 主要人事佈局「竣工」

今日的五項國安架構人事任命，包括：

（１）國安委：國務院任命中聯辦主任駱惠寧為國家安全事務顧問；

（２）國安公署：任命鄭雁雄為香港維護國家安全公署署長；任命前公安部國內安全保衞局（公安部一局）局長、現任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長李江舟，以及傳來自國安系統的孫青野為副署長。

（３）警隊國安處：行政長官林鄭月娥任命劉賜蕙為警務處副處長，掌管警隊新設的國安處。

（４）指定法官：行政長官林鄭月娥任命六名指定負責處理國安法案件的法官，惟沒有公布名單。

（５）律政司專門檢控科：律政司就國家安全犯罪案件而設立的專門檢控科亦已正式成立，該檢控科的首批檢控官，已由律政司司長在徵得港區國安委同意後作出任命。

以上任命的前後次序，有其邏輯性。先有了由中央任命的國安委顧問和國安署署長，然後特首在徵詢國安公署署長後任命警隊國安處劉賜蕙；在徵詢港區國安委和終審法院首席法官的意見後，任命六名指定法官；律政司司長在徵得港區國安委同意後任命專門檢控科的首批檢控官。

日前中央已任命特首辦主任陳國基兼任國安委秘書長。

國安委今日起正式成立 林鄭任主席

林鄭晚上在社交平台facebook個人專頁表示，香港特別行政區今日正式成立由她擔任主席的維護國家安全委員會。她說，委員會將履職盡責，肩負重任 。「我們捍衛的是國家主權、安全、領土完整，保護的是全國人民利益，而執行的是一條全國性法律。既是光榮的任務，也是極大的挑戰。」

林鄭貼出任命劉賜蕙為副處長執掌國安處的照片，更以甚英文名Edwina稱呼劉，形容劉「有愛國情操、工作熱誠和政治擔當」；又稱雖然她一向重視男女平等，有能者居之的原則，但由一位女性警官擔任首位國安處負責人，還是令人感到特別興奮！

禁「光時」口號 泛民「國際線」操作成高危

伴隨國安架構人事佈局完成，因應國安法而生的執法層面新遊戲規則亦湧現。３日下午九龍灣法院一宗案件提堂，引起社會關注。該案件涉及七月一日示威行動中，一名男子涉嫌於灣仔駕駛着一輛插着「光復香港 時代革命」黑色旗幡電單車，並衝向警方防線，遭正式落案控告違反《港區國安法》中煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，成為新法下首名被檢控人士。

另外，港府於２日深夜發表聲明，指「光復香港 時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意，呼籲社會大眾不要以身試法。

有建制派人士分析指，國安法實施僅幾天，港府便連環出招，包括以新法起訴，以及限制「光時」政治口號，反映北京雷厲風行，與去年港府實施蒙面法的情況有大相逕庭。為了凸顯國安法有法必依，估計新的「遊戲規則」還會陸續有來，包括民主派打「國際線」到外國議會公開游說向北京施壓的操作，可能很快也被正式納入越界範圍。