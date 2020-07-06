財委會審議12億電子檔案保管系統　民主派質疑國安法影響存檔刪改

立法會財委會今日（6日）審議開立12億元的基本工程儲備基金新承擔額，開發新的電子檔案保管系統，在政府內全面推行。有關系統將在政府的私有雲平台內，開發中央電子檔案保管系統，以支援在 2025 年年底前全面推行電子檔案保管系統。 有民主派議員質疑，駐港維護國安公署等國安法相關部門會否能夠影響檔案保存，以至修改其他部門檔案的權力。政府資訊科技總監林偉喬強調，系統對所有刪改資料都有紀錄，新系統對檔案管理的原則沒有影響。

朱凱廸批評，電子檔案系統本應可提升資訊透明化，強調認為文明國家的檔案制度不會容許修改檔案內容，他要求政府將可修改檔案的準則交予立法會。（資料圖片 / 張浩維攝）

財委會繼續趕在立法會今屆會期結束前加開會議審理撥款。人民力量陳志全問及，未來有關國安法的文件是否都會加入此電子檔案系統。林偉喬回應指，在機密或以下分級的檔案，都會加入系統。

朱凱廸批評，電子檔案系統本應可提升資訊透明化，強調文明國家的檔案制度不會容許修改檔案內容，他要求政府將可修改檔案的準則交予立法會，以及問到駐港維護國安公署有否權力刪改檔案。林偉喬回應指，電子檔案系統由獲授權人士刪改檔案是國際做法，而系統將有相關的刪改紀錄。

熱血公民鄭松泰追問林偉喬有否看過國安法的條例，指國安公署、國安委在政府現行架構之外，質疑林偉喬為何無法回應朱凱廸的問題，又質疑系統既然無法令資訊透明化，為何要建立系統。林偉喬指，系統有助提高檔案效率，又指其部門只是技術部門，與檔案管理的系統本身沒有分別。

民建聯葛珮帆指電子化有助檔案無紙化，問有關刪除檔案及系統的安全性問題。林偉喬稱，檔案不可隨便修改，刪除檔案亦有審計追蹤，而系統安全一定會經獨立第三方確保安全、可靠。

葛珮帆指電子化有助檔案無紙化。（資料圖片）

蔣麗芸要求不用外國系統 政府婉拒

民建聯蔣麗芸問及，不少外國國家都有反對港版國安法，問政府未來的電子檔案保管系統，會否來自外國。林偉喬回應指，當局的先導計劃使用了不同的外國軟件，只要有關軟件可滿足到政府對保存檔案完整性的相關需求，便會使用。蔣麗芸接着要求政府回應，會否只是使用本地開發的系統軟件，林偉喬再回應指，政府會按現有採購要求，確保系統的加密及安全性。正主持會議的財委會副主席陳振英補充指，「即係唔會。」

資訊科技界議員莫乃光問到中央電郵系統與新的電子檔案保管系統有否接軌，林偉喬表示，不同的部門都有不同的電郵處理手法，例如被認為不必存檔的電郵，都會被刪除，不是所有電郵都會存檔。