立法會選舉｜民主派周末初選設251個票站　戴耀廷：無違反國安法

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立法會選舉九月舉行，民主派將在本周六及周日舉行初選。牽頭民主派「35+」公民投票行動的香港大學法律學者戴耀廷及前立法會議員區諾軒今（6日）聯同香港民意研究所召開記者會，公布各區票站位置及投票詳細情況。
戴耀廷表示，國安法實施後，不少人向他查詢會否擔心舉辨初選。戴耀廷稱，民主派希望「35+」否決《財政預算案》，是《基本法》所容許，屬合法手段。他指以普通法解讀，不論是參與投票、參選及組織初選人士不見得違反國安法，希望大家不要因恐懼而甚麼都不做。
民主派初選在本周六、日舉行，投票時間為上午九時至下午九點，預計下周一公布結果。（余俊亮攝）
民主派初選在本周六、日舉行，投票時間為上午9時至下午9點，預計下周一（13日）公布結果。戴耀廷指，屆時全港設251個票站，超過一半為議員辦事處，其中新界西佔60多個、新界東佔50多個、九龍東佔44個、九龍西40個及港島區佔45個。
戴耀廷表示，按各區協調機制，新界西和新界東排名首六位將正式參選，新東排第七名當後備；九龍東排名首五位正式參選；超區排名首四位正式參選；港島和九龍西需再作商討。
他又指，現時新界西以48,000票作投票門檻，若屆時投票數目不達標，各新西初選者會再作商討。另戴耀廷認為，若其他區的投票率不足去年區議會選舉民主派投票率的百分之十，各區初選者應再作商討。
鍾庭耀認為，當日票站必需要秩序井然、達至公平、公正的投票，亦希望會做到官方水平，強調會設獨立觀察員在票站監察投票情況。（余俊亮攝）
香港民研總監鍾庭耀表示，他們受委託負責當日選舉，希望會做到官方水平，強調會設獨立觀察員在票站監察投票情況。