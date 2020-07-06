立法會選舉｜民主派周末初選設251個票站　戴耀廷：無違反國安法

立法會選舉九月舉行，民主派將在本周六及周日舉行初選。牽頭民主派「35+」公民投票行動的香港大學法律學者戴耀廷及前立法會議員區諾軒今（6日）聯同香港民意研究所召開記者會，公布各區票站位置及投票詳細情況。

戴耀廷表示，國安法實施後，不少人向他查詢會否擔心舉辨初選。戴耀廷稱，民主派希望「35+」否決《財政預算案》，是《基本法》所容許，屬合法手段。他指以普通法解讀，不論是參與投票、參選及組織初選人士不見得違反國安法，希望大家不要因恐懼而甚麼都不做。