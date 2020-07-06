國安法│梁美芬：唱《榮光》有打倒體制意識　批區選DQ標準鬆　

《港區國安法》日前出台，外界推斷北京立法的其中一個目的，是制衡民主派於9月立法會選舉的戰略布局。經民聯立法會議員梁美芬今日（6日）在傳媒茶聚上表示，今年新增的6萬多名選民多為沉默多年的市民，立場難以斷定，故對兩個陣營而言均難言勝算，而她所屬的九龍西選區更是兵家必爭，形勢緊張。 被問到會否有很多民主派人士因國安法而被DQ，梁美芬稱難以預測，又謂「榭欲靜而風不息」，希望泛民收手、收歛，橫衝直撞不能爭取訴求，奉勸成為議員前首先要明白何謂「一國兩制」。

梁美芬表示，現時的社會氣氛對從政人士是很大的考驗，去年區選自己的接班人亦告落敗，再無「選戰打得穩呢支歌仔唱」。(梁鵬威攝)

紮根九西12年的梁美芬坦言，現時的社會氣氛對從政人士是很大的考驗，以往可以靠政綱取勝，惟社會撕裂，市民對民生已興趣不大，去年區選自己的接班人亦告落敗，再無「選戰打得穩呢支歌仔唱」。

就即將來臨的立法會選舉，建制派於九西坐2望3，但她承認並不容易。梁美芬推斷，新增的選民中有一半以上是沉默多年的市民，難以接觸，政治取向亦無法預測，卻能左右整個選情，今次對兩派而言都是測試。

她相信，選舉主任會參考國安法條文判斷參選人是否效忠《基本法》，認為標準較去年清晰；又指唱《榮光》及叫相關口號等行為以第三客觀人解讀，有很強的打倒體制意識，批評去年區選的候選人審核標準過鬆。

人大握最終解釋權 社會毋須再額外詮釋

對於條文被指有很多不清晰之處，梁美芬解釋，普通法的慣常做法不會清楚介定如何判刑，法官保有酌情權，且多參考案例判刑。港澳辦副主任鄧中華日前表示，人大常委會日後可根據香港的實際情況，繼續制定相關法律，梁美芬認為國安法時非典型的全國性法律，需要時間學習、執行及實施，不用如此心急。

梁美芬又指，國安法列明危害國家安全罪行會喪失參選或出任議員的資格，惟未有寫明期限，雖然律政司司長鄭若驊稱可以理解為終身剝奪；惟她認為，最終解釋權在人大手中，中央授權多少就是多少，如何再額外詮釋亦無用處，認為是中央為了平衡各方而刻意留白。她續表示，中央在多處選擇在中間落脈，例如社會上很多聲音反對設陪審團及選用外國法官，但國安法將決定權交由法庭處理。