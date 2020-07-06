立法會選舉｜學者：倘泛民初選投票率低　 參選者有藉口無視結果

民主派立法會初選將於周末舉行，負責協調初選的港大法律系副教授戴耀廷早前發起「民主派35+公民投票計劃」眾籌，目標在 7 月 13 日前籌得 350 萬港元，惟至今只籌得120 萬元，選舉氣氛較預期淡靜。作為初選概念發起人之一的戴耀廷承認數字不理想，亦擔心初選投票率未能達標。 中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，籌款數字未如理想，原因除了因為宣傳不足外，國安法通過後市民作政治捐款存在一定危險，亦是一個不容忽視的因素。

蔡子強指，倘若初選投票人數不多，或得票結果相近，除了會被市民質疑認受性不足外，亦可能令參選者不認真看待結果。(資料圖片/歐嘉樂攝)

蔡子強指，倘若初選投票人數不多，或得票結果相近，除了會被市民質疑認受性不足外，亦可能令參選者不認真看待結果，有藉口無視初選協定堅持出選。

被問到較為理想的投票人數，蔡子強指過往香港舉行的特首公投有數萬人參與投票，可以此為參考。

蔡子強：理想人數參考特首公投

香港大學民意研究計劃過往曾統籌數次公投，以網上投票結合實體票站形式進行，2017年特首選舉民間投有65192人參與; 2012年特首公投中近22.3萬人投票。另外，2014年就香港特首普選方案進行的6.22公投共有79萬多人投票。

今次初選只有新界西訂出4.8萬人投票為最低目標，若屆時投票數目不達標，各新西初選者會再作商討。戴耀廷希望每區投票人數可達該區選民人數的 10%，如不達標各區初選者應再作商討。