立法會選舉｜擬戰體藝界挑戰霍啟剛　周小龍：參選功臣是戴耀廷

立法會選舉將於九月舉行，民主派有意進攻多個功能組別，包括飲食界、體藝界等。連鎖童裝店Chickeeduck行政總裁周小龍今（6日）召開記者會宣布，宣布參選立法會體育、演藝、文化及出版界，獲多名體藝界人士現身撐場。 周小龍稱，了解到近年演藝文化的創作空間不斷收窄，業界設計題材和內容時擔心被審查；而體育界方面，他認為各管理架構不夠代表性，故參選希望打破形同世襲的架構，給運動員更多國際比賽經驗，同時捍衛香港應有的創作、言論及新聞自由。 對於民主黨賴文輝和前香港足球代表隊隊長陳偉豪早前有意表態參選，立法會前議員區諾軒稱，據其了解，民主黨未有通過賴文輝參加體藝界選舉。至於陳偉豪，前足總董事梁芷珊稱陳偉豪原希望了解參選可能性，但認為其體育界的光譜未必能代表四個界別發聲，故無意參選。

藝人黃耀明、王宗堯、作家鄧小樺、前足總董事梁芷珊、填詞人周博賢、香港國際關係學者沈旭輝等十多名體藝大化出版界人士岀席記者會撐場。

梁芷珊稱，認識周小龍多年，稱對方任網球總會主席時已經希望在體育界作革新，形容他為「壞孩子」。梁芷珊認為周小龍的商界背景能幫助擴充體育界資源，讓業界得到更好發展，強調對他寄予厚望。

牽頭民主派協調的香港大學法律學者戴耀廷稱，周小龍是其中學同學，佔領運動時不支持他，但其後「由藍轉黃」。戴耀廷認為，民主派要達至35+，就要有更多人由藍轉黃，這樣才有逆轉性的勝利，他希望「由藍轉黃」不但只是暗湧，更能成為一股旋風。

有鑑區素人實力強 棄直選念頭

被問到為何由港島區轉戰體藝界，周小龍表示，令他參選的功臣是戴耀廷，因他曾向對方表態有意參選，戴耀廷當時建議他可岀席各區初選協調會後再決定。周稱岀席後發現五區素人的實力強勁，故打消參加直選的念頭，其後經梁芷珊建議，決定參選體藝界。

對於網民質疑擺民主女神像目的為參選，周小龍表示，因一次展覽中認識製作女神像的藝術家，為支持他們才決定將雕像放在童裝店內。至於岀選原因，是看到政權將責任全放年輕人身上，希望能為香港帶來改變才決定參選。

被問到自己勝算有多大，他稱功能組別較直選存在更多未知知數，但看到多名業界朋友為他打氣，令他信心增加。