國安公署揭幕有「神秘嘉賓」　公安部「國保」局長陳思源低調現身

中央駐港維護國家安全公署今日（8日）揭幕，除了全國政協副主席董建華、梁振英，中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、特首林鄭月娥、駐港國安公署署長鄭雁雄等人之外，原來還有一名有份量的敏感人物出席。 據了解，前稱公安部國內安全保衞局（簡稱「國保」）的公安部政治安全保衞局，局長陳思源今日出席了開幕儀式。

今日舉行的開幕儀式，本港傳媒一般都是採用《新華社》官方相片。而《新華社》相片顯示，駱惠寧、林鄭月娥、董建華、梁振英及鄭雁雄，分列左右為辦公大樓招牌揭幕。另外，今日揭幕儀式亦有不少建制派人士到場觀禮。

然而有傳媒展示了一張《新華社》未有發放的相片，鄭雁雄與四名中年男士在國安公署牌匾前並排合照，鄭站在中間，而站在其右邊的，是公安部部長助理兼公安部政治安全保衞局局長陳思源。

早前一度傳出，55歲的陳思源有可能執掌國安公署，最終「爆冷」由鄭雁雄出任。

陳思源（公安部網頁）

國安公署今早揭牌，新華社相片並無顯示陳思源出席儀式。（新華社）

政治安全保衞局 前身為國保局

公安部政治安全保衞局是最近重組而成的部門，原為公安部國內安全部衞局，即外人熟識的國保局或公安部一局。該局主責國內安全案件的偵查工作，調查、防範和打擊危害國家安全和社會政治穩定的案件，收集相關情報。

而2018年被任命為公安部部長助理的陳思源，除了是該局局長，亦是公安部港澳台事務辦公室的主任。

國保局歷任多個局長，當中較受港人熟識的是1992年提出「香港黑社會也有愛國的」的陶駟駒。國安公署副署長李江舟亦曾擔任國保局局長一職。

至於陳思源之前一任局長，是4月因涉嫌嚴重違紀違法而免職的公安部原副部長孫力軍。