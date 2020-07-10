國安法｜曾國衞稱初選涉違法　黃之鋒：多人投票可掣肘政府清算

人大常委會通過《港區國安法》草案後，黃之鋒、羅冠聰及周庭等相繼宣布退出眾志，眾志隨後亦宣布即日解散。黃之鋒今日（10日）接受電台節目訪問時指，未有人能百分百保證法例不具追溯力，儘管眾志從未以港獨作為綱領，但仍經常被京官莫需有地標籤為港獨組織，加上眾志一直致力推動美國的《香港人權民主法案》，不能排除立法後的任何風險。為了保護組織內的普通甚或中學生成員，黃之鋒等人決定以個人身份承擔政治風險，並繼續在不同崗位上爭取民主。 對於明日（11日）舉行的民主派初選，黃之鋒形容是國安法出台後第一次的大型民意表態，香港需要向國際展示決心。

眾志日前解散。（資料圖片／李澤彤攝）

政制及內地事務局長曾國衞日前表示，民主派初選可能違反《港區國安法》。黃之鋒出席商業電台節目《在晴朗的一天出發》時，被問到普通市民參與投票是否都有風險，黃之鋒稱若投票人數只有一、兩千人，政府要打擊一少撮人當然容易；雖然在此時此刻已不能保證任何行動不會犯法，但若有十萬民眾投票，必會加重政府清算的成本、代價及掣肘，同時會影響國際如何解讀民情。

有聲音指國安法壓境下，議會已失去作用，黃之鋒同意9月6日的立法會官方選舉更有取消的可能，因此更突顯是次初選的重要，以表達香港的民意基礎。

籲繼續日常抗爭 反抗非零和遊戲

羅冠聰早前離港並宣稱未知歸期，專注國際連結及民間外交工作。黃之鋒表示，去或留都是個人決定，國安法下不同人有不同的選擇，在香港提出倡議會被以言入罪的情況下，的確需要有人在國際講出真相並爭取關注。他又呼籲，市民可繼續作日常抗爭，反抗與否非零和遊戲，亦非完全沒有反對空間。