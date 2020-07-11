民主派初選．直播︳多區票站出現人龍　大埔廣場票站打蛇餅

由港大法律系副教授戴耀廷牽頭的民主派35+初選，今、明兩日舉行初選投票，全港逾250多個由區議員辦事處及黃店等地方將化為服務站，供市民投票。 警方昨(10日)晚上持搜查令，到協助研發投票系統的香港民意研究中心，位於黃竹坑南匯廣場辦公室，指控有人涉及不誠實使用電腦，最終檢走的數十部恆常用作調查的電腦，暫時沒有人被捕。然而，民主動力其後在社交網站表示，鑑於警方突然到研究所進行調查以致打亂工作日程，為以防萬一，技術團隊因系統安全考慮，正為系統重設加密匙。因此今日(11日)所有服務站的開放時間須延後至中午12時正，結束時間維持晚上9時。 加上疫情近日又再次爆發，早前主辦方召開記者會，列出5項防疫指引，包括讓所有人在服務站內都要配戴口罩、可行情況下所有人進服務站前都應先檢測體溫等。 《香港01》將為您直播部份投票票站情況。

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【16:35】有2名房署職員及3名保安到達水泉澳邨修泉樓的票站，要求沙田區議員盧德明及在場票站職員清拆票站外的橫額及通告。

盧德明表示，考慮到票站義工的安全遂清拆站外橫額及通告。他提及，今日數度遭阻撓，分別為下午1時半曾有警員到場抄錄身份證以及3時半房署職員曾以「違反公共空間」要求清拆所有標語通告。盧續指，過往節慶日子亦曾在同一地點掛上佈置，但未有獲房署職員要求清拆，與今次處理是「差天共地」，又形容今次初選，「完全感受到政治嘅打壓。」

【16:30】民主黨鄺俊宇及許智峯於銅鑼灣東角道街站拉票，陳伯及Tommy阮民安到場支持。

鄺俊宇稱初選票數反映港人於壓力下向全世界展示堅強的一面，他稱與其評論個人選情，更重要為呼籲更多人投票，「無論抗爭派本土派都係我朋友。」許智峯稱暫時投票過程暢順，希望能令更多人投票，認為人數影響初選認受性，指至今投票人數超出預期。

「基隆茶餐廳」票站現人龍

【16:07】在太子的「基隆茶餐廳」，今日暫停營業借出整間餐廳作服務站，人龍排到4個舖位以外，有市民在烈日下排了近一小時。前來投票的Wing認為，現時的香港十分混亂，想通過投票支持年輕人。她直言，國安法立法後感到非常憂慮，香港已變得不再自由，隨便說一句話都被拘捕，認為需要有人為港人發聲，故堅持投票予一個可以幫助自己表達信念的代表，向政府表示不會屈服。

油尖旺區議員李國權在基隆外協助市民使用投票系統。他表示，票站運作大致暢順，估計今日共處理了300、400人的投票，人龍亦未至於影響到街坊，暫時未有警員巡查或受到滋擾。

被問到昨日警方的行動是否一種警示，李國權坦言一定存在影響，社會對國安法的底線仍在摸索之中。但他又稱，香港人十分堅定，起初對於初選的討論不太熱烈亦感到擔心，今日的結果比預期好，同意警方行動反成助功，市民透過投票就參與政治的自由作表態。

【15:45】戴耀廷於其社交網站稱：「有關民主派衞生服務界初選，現因法律問題，不能採用選民資料驗證投票人士是否衛生服務界選民，故公民投票的結果只作參考」。

民主動力：初選首三小時 59,747市民投票

【15:31】民主動力於其社交網站稱，由今日12:00開始截至15:01，全港所有服務站共有59,747位市民參與電子投票。

【15:20】房屋署兩名職員到水泉澳邨修泉樓對出的票站，要求在場的票站職員立即清場。沙田區議員盧德明向職員指，現時不會遵從相關指示，要求他們進一步向房署經理請示。

大圍何桂藍街站情況：

【15:10】民主黨林卓廷於沙田港鐵站外擺設街站拉票，他表示，見到港鐵站附近的票站都有人龍出現，希望市民能有耐性地排隊，繼續支持民主派初選，踴躍投票。他又希望，市民能行多兩步都較少人的票站投票，以達致分流作用。

對於警方昨(10日)晚持搜查令，到協助研發投票系統的香港民意研究中心辦公室，指控有人涉及不誠實使用電腦，最終檢走的數十部用作調查的電腦，林卓廷認為，這明顯是警方試圖濫用權力打壓民主派初選，及恐嚇市民的策略，又認為這絕對不是巧合，在初選前一晚才搜查民研的辦公室。

林卓廷又批評，政制及內地事務局局長曾國衞說初選違法，但卻冇提及任何違法的元素，認為對方只是在胡說八道，強調民主派早前亦有舉辦初選，市民只是和平表達自己意願，看不到為何會違法。

至於自己的選情，林卓廷表示，選情十分緊張，看到很多年輕朋友相當有實力，自己不敢掉以輕心。

【15:00】19歲的劉小姐於下午約1時多，到西灣河票站投票。她於去年11月區議會選舉初次投票，今次初選為第二次於選舉中投票，她坦言過往對政治未太熱衷，「可以話係反修例激發初投。」她有感現時立法會未能發揮功用，亦預計民主派於新一屆議會未必能取得大比數議席，但仍然希望透過選舉去發聲，「（立法會）唔會得返一種聲音」。她稱初選重要，可有利民主派於9月進行的選舉，又稱不擔心犯國安法，「（政府）都係想嚇下人。」她稱身邊大部分朋友均會於初選中投票。

李先生於中午時份到天后票站投票，他認為現時議會失去功用，但參與初選為表態的方式，「好似遊行咁都冇用㗎，」加上初選對於9月立法會選舉有一定用途。對於政府多次稱初選違反國安法，李先生稱自己不擔心，「佢（政府）話國安法針對一小部分人，咁夠多人投咪得。」

銅鑼灣龍門冰室外情況：

男子高呼：「我要投畀羅冠聰」

【14:45】在西灣河，民主黨許智峯於下午2時到街站拉票，期間有1名男子聲稱自己為羅冠聰支持者，質問許「羅冠聰去咗邊？」許智峯回覆稱羅已退出初選，惟該名男子繼續稱「我要投畀羅冠聰」。

【14:48】戴耀廷於其社交網站表示，今日民主派初選頭兩小時，即12時至下午2時，有近34,000人已投了票，惟強調準確數字需等候民主動力公布。

【14:30】廣華街的「阿木台灣麵」有約10多人的人龍，油尖旺區議會主席林健文表示，早前鄰近票站的機器故障，加上何文田的居民都集中到此票站，故人龍一度長達到街尾轉角位置。林健文認為，昨日警方的行動沒有影響，市民仍然踴躍投票，暫亦未見有警員到場，大致平靜。

前來投票的鄧先生稱不會害怕，「明知（政府）玩野，咪拉我囉」，會選擇認為對的人。他又指，投票系統對老人家而言都容易使用。

作為台灣人的「阿木台灣麵」負責人Polly表示，經常受到區議員的幫忙，故受拜託時馬上答應。她坦言，對於警方昨晚的行動有擔心，已拿掉店內的敏感字眼，若收到警告會停止服務站的運作。惟Polly亦強調，投票對反映民意十分重要，自己作為功能組別亦會參與投票。

【14:08】砵蘭街的黃店「桔梗」外未見人龍，負責人指該區人流以年輕人為主，相信傍晚時分會是人潮高峰期。負責人表示，早於一兩個月前便收到主辦方的邀請，以租用場地的名義作為投票站，以免被入罪，暫亦未見有警員到 場或被其他人騷擾。負責人已安排更多同事值班，並做好被搗亂的內部安排。

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【13:30】沙田水泉澳邨設有兩個票站，分別為修泉樓及水泉樓外。自中午12時票站開始接受投票後，修泉樓外一度有約10名居民輪流投票，惟半小時後僅有零星市民出現；而水泉樓設置的票站，職員稱截至1時半僅有約10名居民前來投票。

伍女士今日12時許於修泉樓設置的票站投票，她指因不熟悉電子版投票方式，一度填錯資料，投票過程需要較長。但她稱，須珍惜今次投票機會，「將來仲有無得投都未知」，且盼望年輕一代有更美好的將來，故盡公民責任投選心儀的人選。

吳小姐則指，今日投票程序暢順，希望藉今次機會為自己發聲及表態，證明自己仍有權制投票。惟她指出，即使心儀的候選人最終成功進入議會，亦相信有被取消參選資格的機會，但亦會「盡做」，於網上呼籲身邊朋友盡快投票。何女士亦認同現時疫情嚴重，但希望表達內心意願、盡一分力前來投票。

西灣河票站：警員曾到場視察

【13:25】於西灣河太順樓票站，截至下午1時10分有127人投票。於下午約1時半，現場有約10人在外輪候，有警車在外戒備。東區區議員韋少力稱，於早上9時多曾有警員到票站視察，但未有阻止或拍照。她稱，為免犯限聚令，票站內人數會限於8人，並安排分批入內投票。

太子基隆茶餐廳和大埔中心外票站：

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旺角黃店「八福」票站未見人龍

【13:15】位於旺角通菜街的黃店「八福」為其中一個票站，中午時分未見人龍，服務站職員表示，持續都有市民到服務站投票，相信午膳後約下午2時許會再迎接人龍。有部分市民因為未知服務站延遲開始，今早「摸門釘」，惟職員稱太多位居住附近的街坊，故不太受影響。

現場可見，服務站的位置只佔用餐廳的角落，未有影響到餐廳營運

戴耀廷：初選結果一公布 馬上銷毀所有個人資料

【12:15】負責統籌初選的港大法律系副教授戴耀廷到西九龍票站。他說，現時已經解決所有技術問題，強調警方行動對選民的個人私隱無任何影響，他有信心各區投票人數會合共達到目標17萬人，即大約是登記選民的一成門檻。

為了釋除選民對資訊科技及私隱的疑慮，戴耀廷說，當投票結果公布後，就會馬上銷毀所有收集得的個人資料。

另一有份協調初選的前立法會議員區諾軒強調，香港法例並無列明舉辦初選是違法，批評政制及內地事務局局長曾國衞指初選是違法，意圖阻礙市民投票，他又說，民間團體辦初選投票相當困難，一直全天候受到打壓。

水泉澳票站零星市民

【12:10】沙田水泉澳邨修泉樓的票站，於中午12時票站設立後僅有零星市民前來投票，未見人流聚集，附近一帶亦無警察出現，惟有房署職員前來拍照作紀錄。

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【12:05】在天后清風街票站，於中午時份開始有人投票。清風街票站可以實體或電子票投票，當中以實體票投票需要排隊，一度有約10人在場輪候。

期間曾有3名軍裝警員到場，視察現場情況及拍照。票站職員稱，警員指有部分票站因人多被投訴，到場視察後指天后票站人數不多，拍照後便離去。

【10:30】今日（11日）民主派初選票站的開放時間有所改變，於凌晨突由上午10時更改至中午12時。早上10 時黃埔站已經出現人龍。民主黨胡志偉批評，投票是最和平及理性的表達意願方法，目的是為了民主派協調出最好的參選隊伍。

警方昨(10日)晚上持搜查令，到香港民意研究中心位於黃竹坑南匯廣場辦公室，指控有人涉及不誠實使用電腦，最終檢走的數十部恆常用作調查的電腦，暫時沒有人被捕。

由於香港民研負責初選的投票系統，時間巧合。據知，警方的指控涉及個人資料問題，與初選無關。而民主動力今日凌晨(11日)在社交網站表示，鑑於香港民意研究所團隊的工作日程被警方於昨晚（10日）突然到研究所進行調查打亂，為以防萬一，技術團隊因系統安全考慮，正為系統重設加密匙。因此，7月11日所有服務站的開放時間須延後至中午12時正。

Android 使用者改用網頁投票方式

民主動力指投票系統將有所改動，Android 使用者將不能使用手機應用程式投票，投票方式將採用投票網頁進行投票。而 iOS 使用者則不受影響，依舊採用投票網頁進行投票。民主動力對做成的不便，向市民致歉，冀所有投票的市民，能多多包容及忍耐。

由初選主辦方制訂的5條服務站守則，包括：

一、所有人在服務站內都要配戴口罩；

二、要須確保服務站的工作人員並非正進行強制檢疫或家居檢疫的人士，同時須確保身體狀況良好；

三、建議所有人在進入服務站前進行檢測體温；

四、工作人員需確保服務站內的人數符合限聚令的規定，並確保站內空氣流通；

五、工作人員若發理服務站外有多人排隊等候進入，須確保各人保持適當的社交距離，符合限聚令的規定。若有超出限聚定規定的人聚集，工作人員可要求部分人士離開，至另一時段才回來。

戴耀廷早前回覆《香港01》時表示，實際防疫的工作有賴各服務站「執生」，他相信最主要的防疫問題將是人流聚集，但相信只要保持與其他公共空間相等的適當社交距離，可有效降低風險。他又指，服務站的防疫指引，是他問過防疫專家後所擬定，認為他們已盡力做好防疫工作。