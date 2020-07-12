民主派初選．最新｜投票結束　58萬人電子投票　連實體票勢破60萬

由港大法律系副教授戴耀廷牽頭的民主派35+初選，今日（12日）繼續進行，投票會於今晚9時截止。戴耀廷昨晚（11日）在社交網站表示，首日有228,983人投票，遠超預期兩日投票數字的17萬人，並稱若今日每小時都有差不多的投票人數，兩日總人數有可能突破50萬人。 至中午時份，參選九龍西的民主黨黃碧雲、港島區的公民黨區議員鄭達鴻、超級區議會的公民黨李予信，先後宣布告急，呼籲市民投票支持。 民主動力召集人趙家賢表示，截至晚上六時半，全港參與電子投票共 500,002 人次。

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【21:10】區諾軒宣布，民主派初選投票結束，兩日共逾58萬人投了票，佔去年區議會選舉投票予民主派選民的約34%。區諾軒昨日公布有約1萬人投了實體票，估計今日有大約人數投實體票，故總投票人數勢破60萬。

區形容，香港人再一次創造了奇蹟，感謝每一個投了票的市民，以及參與協助的店鋪及義工。

被問到今次民主派不同團隊出現互相攻訐情況，區諾軒承認，民主派朋友之間確有互相批評的情形，「大家拉票比較進取」，但主辦方不是選舉事務處，「無法作嚴厲規管」。

【新界西】

【20:52】天瑞邨仍有逾300人輪候，有市民跑到龍尾，趕在截止前排隊投票。有票站人員向現場人士稱，九時前到達龍尾的市民均可投票，相信在場人士一小時內可完成投票。

【九龍東】

【20:45】 距離投票截止時間餘下15分鐘，九龍東選區的區議員辦事處外仍然數十人輪候，不斷有市民趕到現場。區議員李軍澤表示，截至晚上8時30分，該站人流有約3600人，比昨天全日總數增兩成。

【新界東】

【20:40】距離投票完結還有20分鐘，尚有約100人在大埔廣場外的投票站輪候投票。

【20:19】民主動力召集人 趙家賢在新界東大埔中心投注站外空地的服務站宣佈 : 截至20:00，全港參與電子投票共 547,318 人次。

【新界東】鄒家成團隊巡遊 數十防暴現身

【20:18】新界東參選人鄒家成在大埔廣場與數十名義工繞圈巡遊，包括高呼「讓本土成為主流」、「鄒家成，當選」等口號，即有數十名防暴警察「落地」，鄒家成最終決定返回原地繼續舉辦街站，場面氣氛平靜。

【19:57】 安德里（Jeffery Andrews）表示，少數族裔參選在香港非常少見，自己對此感到榮幸。而自己並非只為少數族裔爭取權益，希望為香港爭取民主自由。

【19:29】距離投票結束僅約半小時，社民連副主席岑子杰稱，堅持「不需要告急」的原則，如果社會需要社民連的聲音，市民自然會踴躍投票。另外，他表示投票人數再多十萬就可以打破五區公投的紀錄。認為投票人數證明初選安全、合法、合理。

【19:42】 劉澤鋒認為是次選舉是本土派的一個契機，相信本土派選舉不再只有1席，甚至會成為主流，他期望能利用議員資源做更多體制外的事。另外，劉批評告急是打悲情牌，希望「香港人唔好再打」。

【香港島】彭卓棋團隊成員被捕

【19:40】在港島選區，參選人彭卓棋在Facebook表示，其團隊成員、中西區區議員何致宏在西灣河拉票時被捕，街站暫停，被捕原因未明。

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【18:45】戴耀廷指，投票人數已可肯定超過50萬，下一個關位是60萬，「若能達這個數，那是2016年非建制派得票的一半，2019 年區選民主派得票的35%。在餘下三個小時，每小時有三萬多人，就可以達到！」

【18:18】荃灣麗城花園室外票站，下午維持30至40人排隊投票。

【18:15】在九龍西選區，本土派劉澤鋒批評黃碧雲沒有簽署抗爭派立場聲明書，質疑她是否真的有堅定意志。他稱，自己希望「因相同而團結，唔係因為團結而相同」。劉澤鋒稱，如果被「DQ」會有「Plan B」，暫時沒有屬意人士，但傾向支持做本地抗爭支援的人士。

【17:46】區諾軒表示，截至下午5時，累積票數達447,923票，按2019年區議會選舉中，民主派總得票量計算，現時初選票數已達24%，大幅超出本身訂下的目標。他引述戴耀廷預計，認為票數甚至可逾60萬票。

不過他提醒，投票於今晚9時結束，根據系統設計，即使市民正排隊，9時過後亦無法再投票，提醒市民盡早投票，不要做「deadline fighter」。他又稱，淘大區議員李軍澤辦事處的票站，一度有警方到場稱，現場人士或違反｢限聚令｣，但他強調整體投票過程大致暢順。

新界東競爭激烈，共12隊參選。（李澤彤攝）

【超區】本土派王百羽拒告急：我哋只會「告贏」

【16:10】代表本土派的「超區」初選參選人王百羽把握最後4個小時在街頭造勢，他表示，本土派對自己的理念及對香港人有信心，不需要打告急牌。他指泛民參選人今日頻頻告急，正因為自知其溫和路線的妥協政策將會被香港人淘汰，「我哋唔需要告急，只會告贏，我哋香港人一齊贏！」

【16:10】民主動力表示，截至下午4時01分，全港電子投票共412,478人次。

【九龍東】藍田匯景廣場現人龍 85歲婆婆：啲細路仔咁辛苦

【16:00】今日九龍東大部份票站的人流都比首日減退，位於樂富、彩虹、觀塘的區議員辦事處外門庭冷落。不過藍田匯景廣場的譚文豪議員辦事處門外出現逾百人的人龍，排隊人潮在商場內繞了一圈，出現龍尾接龍頭的情況，義工需要幫忙截龍。辦事處義工表示，該服務站昨天投票人數超過2,000人，目測今天人數更多，「噚日都仲有得休息，今日完全冇中斷過。」

記者現場觀察，排隊人士中不乏長者。85歲的陳婆婆在家人陪同下到場，她表示平日看新聞對時局感到不開心，「 啲細路仔咁辛苦，走出嚟爭取呢樣嗰樣，結果都係俾人拉。」她坦言，不認為今次投票能對年輕人帶來實際幫助，「用個心盡做啦。」其後有義工將陳婆婆帶到隊頭安排座位等候，並酌情讓長者優先入內投票。

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【九龍西】黃碧雲告急 籲民主派支持者勿再互挖瘡疤

【15:20】岑敖暉今早在張崑陽聯合街站點名批評黃碧雲，表示要踢走黃碧雲，認為她不適合留在議會戰線，又形容她是「妥協派」、「又傾又砌」。黃碧雲回應指，每個候選人有自己政見，不認為批評內容反映民主黨的情況。她指，民主黨在反修例運動中立場堅定，希望支持者不要再互挖瘡疤，保持和平。

黃碧雲又指，民主黨罵不還口，不代表對方的批評是事實，民主黨一直在街頭抗爭運動、監察政府、國際戰線方面盡全力，亦一直在民主運動發揮中堅角色。她又表示現在已沒有分裂條件，不希望再見到初選時民主陣營再出現謾罵。

【新界西】元朗票站逾數十人排隊

【15:09】位於元朗世宙票站有逾數十人排隊，票站另設紙張投票隊伍，同樣有十多名市民等待，現場有票站人員為投票者量體溫及維持秩序。

許先生一家三口前來投票，他稱等待約十分鐘即可投票，投票過程亦順暢。許生稱，希望投票向政府表達意見。他強調，希望選岀一個有議政能力、邏輯思維的人士進入議會。

【新界東】范國威稱選情嚴峻

【15:02】新界東參選人之一、新同盟前立法會議員范國威，在大埔區議會主席關永業陪同下，到大埔廣場拉票。他形容其選情嚴峻，指不少選民希望求變，透過選票發聲，認為新同盟理念、議會抗爭經驗值得巿民支持。

他又指，他今早到北區拉票期間，有支持者向他說因技術困難，九月大選才投給他，他向選民解釋，若他不能在初選贏出，則未能出戰大選，因此呼籲巿民跨過技術困難，參與民主派初選。

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料兩萬張實體票 或周二始公布結果

【14:32】區諾軒在Facebook表示，由於投票踴躍，紙張投票開始不敷應用，呼籲大家用電子投票，他預計今日紙張投票隨時逾2萬張。他又指，明白參選人拉票緊張，對其他團隊宣傳品擺放有意見亦正常，但希望大家身為民主派，以互諒互讓解決，「管制始終係下一步嘅措施，而我哋都真係唔係政府，處理有限」。

【1336】在大埔廣場票站，人流依然不絕，巿民需輪候約20分鐘才能投票。

【13:30】民主動力召集人趙家賢表示，截至今日中午1時，初選有318,184人投票。有份籌辦初選的區諾軒表示，至今收到約萬張實體紙張票，估計選舉結束後，或收達到約2萬張，屆時或需花全日點票，可能於周二才能公布結果。

【香港島】公民黨鄭達鴻告急

【12:30】參加港島區初選、頂替陳淑莊出戰的公民黨區議員鄭達鴻宣布告急。

【新界東】陳志全：曾國衞言論激發市民投票

【12:30】參選新界東的人民力量立法會議員陳志全表示，昨日23萬人投票反映香港人「越打壓，抗爭越強」，他指很多人本身對初選興趣不大，質疑是否有用，但多虧政制及內地事務局局長曾國衞稱初選可能違反國安法，再加上警方在投票日前搜查香港民意研究所，激起了巿民投票意欲。

陳志全估計，最後會有50萬人投票，又指在政府禁止遊行、限聚令的情況下，投票人數有更大象徵意義，是次初選民主派以很簡單的方式，集結民意力量。

至於個人選情，民調領先的陳志全直言「唔敢講」，「有人話慢必穩陣，所以支持新人，但如果個個諗住我穩陣，咁我就唔穩陣」，不過他笑言自我感覺良好，因很多街坊主動向他稱投予他信任一票。

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【新界東】林卓廷：選情相對緊張

【11:30】新界東初選參選人、民主黨林卓廷表示，若今次初選有50萬以上巿民投票，代表港人明確和強烈抗議國安法，「一巴打落林鄭面上」，亦反映香港對特區政府對管治極為憤怒。

現身大埔票站的林卓廷對票站大排長龍感到相當感觸，指反修例運動已過了一年，巿民仍非常堅持以各種方式參與。林卓廷指，自己的選情相對緊張，不少年青朋友投票，而民主黨的支持組群為中年和長者，故希望更多巿民投票。

【新界西】天水圍票站逾百人排隊

【11:00】位於天水圍天瑞邨鄺俊宇辦事處的票站，今日仍然大排長龍，逾百人在炎熱天氣下排隊，現場有票務人員維持秩序，亦有選舉監察員觀察。

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天水圍天瑞邨票站大排長龍。（羅家晴攝）

【九龍東】

【09:30】淘大花園區議員李軍澤辦事處外有10多人輪候。由於室外實施限聚令關係，有義工協助疏導人流，呼籲排隊市民保持距離。李軍澤表示，早上有市民八時半到場排隊，開站時人流比昨天略為減少。現場有警員查看，李軍澤透露，警員昨天兩、三次到辦事處外巡邏，期間有拍照以及抄下其身份證號碼。

【09:30】西九龍站巴士總站票站有數名市民排隊，票站義工為投票人士指示投票方式，亦有市民前來「舊巴士」旁拍照留念。

【09:20】位於元朗朗屏邨寶屏樓的票站約有數名市民排隊，暫未見岀現人龍，有票站義工到場協助市民投票。

【08:58】票站開啟前，在大埔廣場票站，已有逾百人輪候等候投票。

【08:13】戴耀廷在社交網站表示，相信今日會有更多人出來投票。他指，初選能順利進行，功勞在於全港二百四十多個服務站，所有票站主任、工作人員、義工、監察員及觀察員們的努力。他承認，由於準備時間非常不足，有很多難以預知的情況發生，令很多事情都是到了最後一刻才通知各站人員，向所有人員致以最大的歉意。他指：「今天會是很長的一天，因會有很多沒有放棄的香港人，會把握這最後的機會，以投票來延續抗爭的精神。」

昨日是民主派初選首日，建制派人士石房有（大波man）到太古單挑黃之鋒、袁嘉蔚，及後敗走。(高仲明攝)

Android 使用者改用網頁投票方式

民主動力指投票系統將有所改動，Android使用者將不能使用手機應用程式投票，投票方式將採用投票網頁進行投票。而iOS使用者則不受影響，依舊採用投票網頁進行投票。民主動力對做成的不便，向市民致歉，冀所有投票的市民，能多多包容及忍耐。

由初選主辦方制訂的5條服務站守則，包括：

一、所有人在服務站內都要配戴口罩；

二、要須確保服務站的工作人員並非正進行強制檢疫或家居檢疫的人士，同時須確保身體狀況良好；

三、建議所有人在進入服務站前進行檢測體温；

四、工作人員需確保服務站內的人數符合限聚令的規定，並確保站內空氣流通；

五、工作人員若發理服務站外有多人排隊等候進入，須確保各人保持適當的社交距離，符合限聚令的規定。若有超出限聚定規定的人聚集，工作人員可要求部分人士離開，至另一時段才回來。

民主派初選首日情況