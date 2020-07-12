民主派初選．最新｜民主動力：截至中午1時初選逾31萬人投票

由港大法律系副教授戴耀廷牽頭的民主派35+初選，今日（12日）繼續進行，投票會於今晚9時截止。戴耀廷昨晚（11日）在社交網站表示，首日有228,983人投票，遠超預期兩日投票數字的17萬人，並稱若今日每小時都有差不多的投票人數，兩日總人數有可能突破50萬人。 至中午時份，參選九龍西的民主黨黃碧雲、港島區的公民黨區議員鄭達鴻、超級區議員的公民黨李予信，先後宣布告急，呼籲市民投票支持。 民主動力召集人趙家賢下午1時見記者，他指截止今日中午1時，累積電子投票共318,184張。

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約一萬張實體票 或周二始公布結果

【13:30】民主動力召集人趙家賢表示，截至今日中午1時，初選有318,184人投票。有份籌辦初選的區諾軒表示，至今收到約萬張實體紙張票，估計選舉結束後，或收達到約2萬張，屆時或需花全日點票，可能於周二才能公布結果。

【香港島】公民黨鄭達鴻告急

【12:30】參加港島區初選、頂替陳淑莊出戰的公民黨區議員鄭達鴻宣布告急。

【新界東】陳志全：曾國衞言論激發市民投票

【12:30】參選新界東的人民力量立法會議員陳志全表示，昨日23萬人投票反映香港人「越打壓，抗爭越強」，他指很多人本身對初選興趣不大，質疑是否有用，但多虧政制及內地事務局局長曾國衞稱初選可能違反國安法，再加上警方在投票日前搜查香港民意研究所，激起了巿民投票意欲。

陳志全估計，最後會有50萬人投票，又指在政府禁止遊行、限聚令的情況下，投票人數有更大象徵意義，是次初選民主派以很簡單的方式，集結民意力量。

至於個人選情，民調領先的陳志全直言「唔敢講」，「有人話慢必穩陣，所以支持新人，但如果個個諗住我穩陣，咁我就唔穩陣」，不過他笑言自我感覺良好，因很多街坊主動向他稱投予他信任一票。

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【新界東】林卓廷：選情相對緊張

【11:30】新界東初選參選人、民主黨林卓廷表示，若今次初選有50萬以上巿民投票，代表港人明確和強烈抗議國安法，「一巴打落林鄭面上」，亦反映香港對特區政府對管治極為憤怒。

現身大埔票站的林卓廷對票站大排長龍感到相當感觸，指反修例運動已過了一年，巿民仍非常堅持以各種方式參與。林卓廷指，自己的選情相對緊張，不少年青朋友投票，而民主黨的支持組群為中年和長者，故希望更多巿民投票。

【新界西】天水圍票站逾百人排隊

【11:00】位於天水圍天瑞邨鄺俊宇辦事處的票站，今日仍然大排長龍，逾百人在炎熱天氣下排隊，現場有票務人員維持秩序，亦有選舉監察員觀察。

天水圍天瑞邨票站大排長龍。（羅家晴攝）

【九龍東】

【09:30】淘大花園區議員李軍澤辦事處外有10多人輪候。由於室外實施限聚令關係，有義工協助疏導人流，呼籲排隊市民保持距離。李軍澤表示，早上有市民八時半到場排隊，開站時人流比昨天略為減少。現場有警員查看，李軍澤透露，警員昨天兩、三次到辦事處外巡邏，期間有拍照以及抄下其身份證號碼。

【09:30】西九龍站巴士總站票站有數名市民排隊，票站義工為投票人士指示投票方式，亦有市民前來「舊巴士」旁拍照留念。

【09:20】位於元朗朗屏邨寶屏樓的票站約有數名市民排隊，暫未見岀現人龍，有票站義工到場協助市民投票。

【08:58】票站開啟前，在大埔廣場票站，已有逾百人輪候等候投票。

【08:13】戴耀廷在社交網站表示，相信今日會有更多人出來投票。他指，初選能順利進行，功勞在於全港二百四十多個服務站，所有票站主任、工作人員、義工、監察員及觀察員們的努力。他承認，由於準備時間非常不足，有很多難以預知的情況發生，令很多事情都是到了最後一刻才通知各站人員，向所有人員致以最大的歉意。他指：「今天會是很長的一天，因會有很多沒有放棄的香港人，會把握這最後的機會，以投票來延續抗爭的精神。」

昨日是民主派初選首日，建制派人士石房有（大波man）到太古單挑黃之鋒、袁嘉蔚，及後敗走。(高仲明攝)

Android 使用者改用網頁投票方式

民主動力指投票系統將有所改動，Android使用者將不能使用手機應用程式投票，投票方式將採用投票網頁進行投票。而iOS使用者則不受影響，依舊採用投票網頁進行投票。民主動力對做成的不便，向市民致歉，冀所有投票的市民，能多多包容及忍耐。

由初選主辦方制訂的5條服務站守則，包括：

一、所有人在服務站內都要配戴口罩；

二、要須確保服務站的工作人員並非正進行強制檢疫或家居檢疫的人士，同時須確保身體狀況良好；

三、建議所有人在進入服務站前進行檢測體温；

四、工作人員需確保服務站內的人數符合限聚令的規定，並確保站內空氣流通；

五、工作人員若發理服務站外有多人排隊等候進入，須確保各人保持適當的社交距離，符合限聚令的規定。若有超出限聚定規定的人聚集，工作人員可要求部分人士離開，至另一時段才回來。

民主派初選首日情況