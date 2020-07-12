民主派初選｜ 68歲長者不滿官員表忠「太勁」　少數族裔亦有投票

由「民主動力」協調、一連兩日的民主派初選今日（12日）接續舉行。位於西九龍站巴士總站的「古董巴士」票站人流較少，但有當區市民一早冒住烈日投票，亦有人慕名而來參觀。 投票市民的組成十分多元，有長者批評特區官員急於表忠；有印度裔男子帶同兒子投票，表示樂見人人可以參選；也有住九龍東的市民專程到票站參觀，並支持港人爭取自由。

有市民到停泊在西九龍巴士總站的「古董巴士」服務站投票。（甄以恆攝）

68歲的周先生和家人一起到位於西九龍站巴士總站的票站投票，他對今次有機會投票感到開心。他表示自己已經68歲，是本區居民，對「古董巴士」票站感到親切，因為自己有親戚過去是巴士司機，見到票站有「當年的感覺」。

對於政制及內地事務局局長曾國衞早前表示初選違反國安法，周先生認為特區官員「跟車太貼」，而且「表忠心表得太勁」。他又支持這次初選，期望立法會能選更多民主派議員為市民表達意見。

少數族裔投票：好開心人人有機會參選

印度籍男士Stephen亦帶同兒子Peter到該票站投票。他用英語接受訪問，表示自己具印度血統，但強調自己是土生土長（”Born in Hong Kong”）。Stephen認為每個人都應該有參選的機會，並對今次人人有機會參選感到開心。被問及對國安法的意見，Stephen表示未有細閱條文，不便作出評論。

市民梁小姐：民主派終於有得揀 盼續有初選機制

梁小姐戴上「豬咀」前來票站投票，她表示「想慳口罩咋」，而自己是九龍東選民，純粹因為「古董巴士」慕名而來。她稱，希望用選票表達香港人對自由的期盼，以及對立法會的意見。

她笑言，自己會「俾少少反對意見」，因為在過去的立法會選舉中，部分支持民主派的市民不能選擇心儀的候選人。今屆因為反修例事件的發生，大家才意識到都「有得揀」。所以，她希望能繼續有初選的機制反映本土、民主派等不同派別的意見。

另外，梁認為民主派在過去一直被打壓，建制派一直在香港「滲透落去」，希望香港人盡力表達意見。她又指國安法比23條、《逃犯條例》更加直接，顯示出中央要鐵腕管轄香港、限制民主自由。她希望香港人能用各種方式齊心追求民主，但民主派內不要「鬥黃」。