港版國安法｜曾鈺成：時間能讓人對國安法安心　BNO不屬忠誠問題

港版國安法實施兩星期，立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成今日（13日）指，無人能夠說任何話，讓憂慮國安法的人感到安心，相信只有時間能夠證明。他指，如果國安法實施的情況真的愈來愈差，港人自然會想辦法離開香港，認為港府及中央對英澳的護照處理無需太緊張。

曾鈺成接受民主黨前主席劉慧卿的網台節目訪問時表示，明白新聞界對國安法有擔憂，但他認為討論那一些人是否害怕並無意思，因為反對與支持立法的人都會有，他相信看過的民調，認為大約各佔一半左右。

曾鈺成指，相信很少人會觸犯國安法的4項主體罪行，認為附屬罪行，包括煽動等，才是大家擔心所在。至於會否送港人回內地受審，他重申「走一段時間」便知道，「如果大家見到真的沒事，就是沒事。如果真的有很多人半夜被敲門，便知道」。

他舉例指，泛民曾稱高鐵「一地兩檢」通過後，可能在高鐵站附近經過都會被捕，但至今沒有發生。他又指，個人從國安法立法的效率估計，中央不會因為國際輿論壓力就移除國安法。

曾鈺成在網台節目接受民主黨前主席劉慧卿訪問，他表示，相信中央不會因為國際輿論壓力就隨便移除國安法。（歐嘉樂攝）

另外，民建聯立法會議員蔣麗芸，早前叫港府官員及警員等不要續領英國海外居民護照（BNO）。曾鈺成回應指，他在回歸前曾參與特區籌備委員會，當時亦聽了很多相關討論，認為多重護照在香港很普遍，他不會將官員或警員的家人有否外國護照，看成忠誠問題。

英國及澳洲近日相繼向港人放寬居留時間，曾鈺成認為，兩國的護照處理不會損害香港或中國的利益，與美國在貿易戰的反制措施不同，又指就算有很多香港人離開，今日而言對中國影響不大，「如果中國或特區對自己有信心，何須緊張」。

對於民主派的「35+」初選，曾鈺成指，自己作為建制派無法客觀評論，但認為數字上，民主派需要比上屆選舉多取8至9個議席才可取得立法會大多數議席，他相信這並非不可能，但亦並非容易的事。他指「驕兵必敗」，若民主派過於樂觀，對建制派而言是好事。