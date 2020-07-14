新冠肺炎丨禁晚市堂食　飲食界斥「殺死業界」　為政府失誤埋單　

因應本港出現第三波疫情，政府昨日（14日）推出最新一輪防疫措施，包括餐飲業每晚6時至翌日早上5點禁止堂食等，措施暫時為期7日。 公民黨立法會議員譚文豪、油尖旺區議會副主席余德寶、中小企食店聯盟召集人林瑞華，今日（14日）連同一眾飲食業界代表開記者會，對政府措施表示憤怒和遺憾，林瑞華批評政府只禁晚市的措既向社會釋出錯誤信息，亦嚴重打擊飲食業生意，要求政府懸崖勒馬。 譚文豪要求政府立即推出第三輪防疫抗疫基金，並在周五立法會會期完結前在財會通過撥款。

譚文豪要求政府推出第三輪抗疫基金。（甄以恆攝）

調酒師工會批忽視酒吧等行業

林瑞華批評政府防疫出現漏洞，結果在第三波疫情爆發推出「辣招」，措施令全港食肆毫無預兆下即將停業。他質疑措施成效，反問消息公布後超市、街市開始逼爆，是否會引致其他群組出現。他認為政府所述的「7日」只是安撫業界的藉口，又批評飲食界立法會議員張宇人未有如實反映困難，無法代表中小企飲食業界。

香港調酒師工會主席侯翠珊批評，政府完全忽視酒吧業界等的營業生態，質問為何點解酒吧業會被針對。她指業界早前生意開始回升，但因為政府防疫出現大漏洞，結果有食肆出現感染個案，便煞停整個行業，要飲食業「埋單」。

本港第三波疫情大爆發，政府公布明日（15日）起，朝六晚五禁食肆堂食。（資料圖片／羅君豪攝）

食肆老闆：新措施殺死九龍城區餐廳

泰國餐廳小曼谷代表詹漢光表示，新措施幾乎將九龍城區的食肆「殺死」，只能叫無法開工的員工「頂住先」。他指，食肆只需要一個正常營業環境，相信業界已對4人、8人等限制有相關處理經驗，但新措施突然「一刀切」，令自己無法安排數十名員工的去向，例如決定何人上班等。

他批評政府高官不明白民間疾苦，官員高薪厚職，但業內人士工資「少幾百就少幾百」。他指飲食界有幾十萬人，連帶零食、桑拿等行業，預計新措施起碼維持一個月，希望政府合理解釋為何禁止食肆6點後做堂食生意，「講得通就陪你做」。

譚文豪質疑邊停食肆邊搞「健康碼」

余德寶批評林鄭「佛系抗疫」，油尖旺區有三宗確診個案，但至今依然未收到未有深喉唾液樣本，又批評政府回緊措施前未有諮詢業界。

譚文豪則指，政府一方面突然煞停食肆，同一時間又搞「健康碼」，是選擇性處理疫情，令抗疫失去作用，形容「不是天災是人禍」。他要求政府儘快推出第三輪基金，趕及在星期五在立法會財會處理。