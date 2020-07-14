民主派初選｜九龍西民主黨黃碧雲承認落敗　不會參選9月立法會

民主派初選初步結果昨出爐，多名傳統民主派徘徊在出局邊緣，其中民主黨現任立法會議員黃碧雲，在九龍西初選僅得3,765票，排第7，與排第4位的馮達浚相距逾3,700票，瀕臨出局。 黃碧雲今日（14日）回應表示，個人、政黨得失並不重要，承認在九龍西初選落敗，並會尊重初選結果及35+協議，不會報名9月立法會選舉。 黃碧雲指今次落敗是自己責任，多謝九龍西選民過去8年給予機會，又指自己盡心盡力參與議會工作，又指自己揭發鉛水事件，其後亦有跟進食水問題。 她又指61萬市民出來投票是創造新奇蹟，令她十分感動，又感謝黨友支持和鼓勵，並會繼續支持其他泛民候選人的工作，期待初選後大家團結一致達到議過會半，強調無分裂的條件。

民主黨主席胡志偉指黃碧雲根據機制、遵守承諾，而初選是民主派協調平台機制的起步點，未來幾個星期仍是關鍵時刻，希望繼續努力達致35+目標。

黃碧雲表示，民主黨會啟動所有網絡去支持選舉，盡全力動員初選未投票的人在9月立法會選舉出來投票，推高投票率。

對於早前的言論，黃碧雲澄清都是根據組織者之一戴耀廷早前設定九龍西的機制，要看西九有幾多席出選才決定，如果最後決定是派出4隊，自己排第5位都不會出選，而現在投票形勢已經不用再考慮最終定出幾多隊出選，因此在未有最終結果就可以公布不再參選。

至於中聯辦稱初選或犯法，民主黨立法會議員涂謹申表示，反映對方十分擔心初選會成功。

對於政府有機會大規模DQ，黃碧雲表示不希望政府這樣做，如果要輪到自己出選即表示情況十分惡劣，又指自己不會出選：「應承咗老公，會返屋企煮飯畀佢食。」

民主黨部份初選參選人落敗或低票入閘，黃碧雲表示需要仔細研究，或反映選民求變，例如自己是學者出身，而選民現時希望見到更多的抗爭，形容這是歷史洪流，而民主黨成立二十幾年，累積不少經驗，希望市民繼續支持民主黨，與新晉議員加強合作。

涂謹申亦說，相信民主黨在取得廣泛光譜支持，以達成35+目標會有貢獻。

民主黨黃碧雲表示，不會參與9月立法會選舉。（歐嘉樂攝）