港版國安法丨港大學生會重建連儂牆　稱不會處理「光時」口號

早前香港大學校園內的連儂牆被來歷不明人士蓄意破壞，港大學生會今日（14日）下午發起「重建連儂牆」行動，重新張貼標語、海報等文宣。 港大學生會會長葉芷琳指，已聯絡保安公司及向校園保安發出投訴信，暫時未收到回覆，會繼續跟進保安日後的處理手法。她又指希望保留連儂牆，即使學方要求清除文宣，學生會都不會自行噤聲及清除，或限制同學表達意見的自由。

港大學生會會長葉芷琳指，已聯絡保安公司及向校園保安發出投訴信，暫時未收到回覆，會繼續跟進保安日後的處理手法。（甄以恆攝）

會長指已提出交涉 繼續跟進保安處理手法

葉芷琳稱今日全日均會有同學張貼連儂牆，不希望再遭到破壞。她指在事件發生後已聯絡保安進行交涉，分別向保安公司要求借閱閉路電視，以及學校校園保安發投訴信，暫時未收到回覆。她又指，當時保安處理未夠積極，亦收到在場人士指出保安人手不夠，未能積極跟進阻止。

葉表示希望得到證據了解事發經過，例如當時的保安安排等。她指學校保安雖有限制人流，但一直較針對身穿黑色衣服的人士。另外會一直跟進校園保安之後如何處理類似事件，例如保安對日後有外人進入校園傷害同學及財產時的處理手法等。

會長：或不會撕下「光時」口號自行噤聲

當被問及國安法通過後，如果連儂牆上出現「光時」口號或言論會否影響學生會，葉指出法例通過後已收到不少相關投訴。她認為，連儂牆象徵言論自由，如果學生會自行噤聲，以及限制同學貼上文宣，實在不能理解。

她又指張貼連儂牆的地點由學生會管理，希望儘量保留連儂牆。即使學方要求清除，學生會都不會自行噤聲及清除，會捍衛同學表達意見的自由。