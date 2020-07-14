6.20公投借出辦事處作公投站　民政署抽起區議員營運開支報銷

「200萬人三罷聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」上月20日就《港區國安法》立法，舉行罷工罷課公投，在全港各區23個公投票站中，有13個為區議員辦事處。有份提供場地的民主黨屯門區議員盧俊宇，今日（14日）接獲區議會秘書處通知，因有人投証辦事處用作公投站，實報實銷營運開支的申領被抽起，交由民政事務總署處理。 盧俊宇批評，秘書處未有向自己查詢實情便自行上報署方，做法不合理及不能接受，又擔憂有份借出場地作民主派初選服務站的區議員，申領7月開支時會獲得同等待遇。 辦事處同樣有份作為公投站的深水埗區議員李文浩，則早於3月於辦事處外貼出「藍絲與狗不得內進」告示後，已遭民政處拖欠近30萬元的營運開支，當局解釋指因疫情關係處理較慢，惟當區其他議員早已取回每月支出，批評做法明顯具針對性。

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上月人大公布《港區國安法》草案，有跨界別工會及中學生組織發起6.20公投，決定會否以罷工、罷課形式反對立法。借出區議員辦事處用作公投的盧俊宇，於月初照常向屯門區議會秘書處申領6月份開支，惟有關開支並未如往常般於約一周後批出。盧俊宇向記者表示，向秘書處查詢時對方起初支吾以對，其後才承認由於接獲有關公投的投訴，故將其申領抽起，交由民政事務總署處理。盧俊宇強調，有關開支只涉及議員助理的薪金，公投當日全以義工營運。

有份借出與公民黨劉家衡之聯合辦事處的李文浩，於3月張貼「藍絲與狗不得內進」告示。（資料圖片）

有份借出與公民黨劉家衡之聯合辦事處的李文浩，於3月張貼「藍絲與狗不得內進」告示，引起建制支持者前往議辦抗議及破壞，民政事務總署更指控二人涉嫌違反《操守指引》。李文浩接受查詢時指，早於該事件後便未有再獲民政處發還開支，累計達30萬至40萬元。李文浩直言不會受到影響，民政署秘書長及民政專員等人，或許需要就此付出政治代價。

另外亦有提供場地的葵青區議員郭子健，及荃灣區議員譚凱邦，則表示暫未有發生類似情況。