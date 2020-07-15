新冠肺炎丨工聯會促政府尋求中央協助全民檢測

因應本港爆發第三波疫情，工聯會在今日（15日）繼續促請政府尋求中央協助為香港進行全民檢測。工聯會立法會議員麥美娟指，目前本港的檢測能力只有每日7,000多個，希望盡快進行全民檢測，又指工聯會網上調查結果顯示，近九成受訪者同意特區政府向中央尋求協助。 黃國健指要求為爆發疫情的屋邨進行檢測，亦留意到疫情爆發地區人心惶惶，希望借助外力為全民檢測疫情。他又批評公民黨郭家麒的DNA送中言論不合理。

麥美娟表示，希望政府能在短時間內為香港市民進行全民檢測，確保盡快識別隱形病患者，以截斷隱形傳播鏈。（資料圖片）

麥美娟表示，根據政府資料，直到7月底為止，本港的檢測能力只有每日7,000多個，供應嚴重不足。她希望能短時間內為香港市民進行全民檢測，確保能盡快識別隱形病患者，以截斷隱形傳播鏈。另外，麥表示工聯會於昨天（14日）開始進行問卷調查，以收集市民對政府尋求中央協助全民檢測的意見，截止至今早10時共收到17,285個回應，其中近九成參與者同意特區政府向中央尋求協助進行檢測，以穩定疫情。

黃國健：要求擴大檢測範圍

麥美娟表示，留意到特首早前採納工聯會建議，從內地引入機構為4類約50萬人的特別群組進行檢測，亦希望擴大檢測效力，儘早找出社區帶菌者。而黃國健補充指，除了的士、飲食、安老、物業管理4類高危行業之外，亦要求為爆發疫情的屋邨進行檢測，以截斷傳染鏈。

黃表示，疫情導致人心惶惶，留意到慈雲山超級市場出現搶購現象。亦有防疫工人因居住地區爆發疫症，被上司要求自動隔離14日而無法上班，因此希望證明自己未被傳染而儘早工作。他續指，現時香港的檢測能力為每日7,000至7,500人，需借助外力為大批市民檢測。因此，深圳政府對香港進行支援是好事，切合實際。

公民黨郭家麒指讓內地公司參與病毒檢測是「將幾十萬人DNA交回大陸」，該言論被黃國健批評為不合理。（資料圖片）

批郭家麒DNA送中言論「反中反到燒壞腦」

另外，黃國健批評民主派議員郭家麒「反中反到燒壞腦」，批評其「將幾十萬人DNA交回大陸」的言論不合理。他續解釋指，檢測的過程會先將10個人的樣本混合再進行檢測，如果發現病毒再逐一處理。他又表示看不出將資料送回大陸有何問題，因為通常國家會保護國民免被敵國取得DNA資料，又反問郭家麒認為是否認為內地是「敵國」。

此外，他又批評指郭家麒指檢測機構未有招標的說法不合理。因為情況緊急，如果按照一般程序為時已晚。

工聯會：要求關注外地選民投票權利

黃國健表示立法會選舉在即，但由於疫情的影響，有數以十萬計的市民無法返港投票，嚴重影響選民政治權利。因此工聯會提出這個問題，希望特區政府關注並處理。他續表示無法判斷這批市民的政治傾向，只是因為其政治權利受影響而提出問題。

他又指，未知會否因疫情延遲選舉，表示任何可能性都要考慮。