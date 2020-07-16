政壇諸事町丨莫乃光退下火線　派黃店「冠狀病毒」散水餅

本屆立法會會期將於明日（17日）完結，不少議員陸續宣布將告別議會，資訊科技界議員莫乃光早前亦宣布不再競逐連任。他今日帶同幾盒金箔「散水餅」與傳媒告別，指是從土瓜灣的「黃店」購買，並做出「五一」手勢。在場記者紛紛稱讚糕點賣相精緻。 莫乃光稱自從決定不再連任，很多人均對此感到意外，但他認為民主派中很多有能力的年輕人，所以「唔好阻住佢哋」。他稱這並非一個艱難的決定，亦沒有思考很長的時間，但因為要找「Plan B」，所以較遲知會傳媒。他表示無悔過去的議員生涯，希望民主派繼續爭取民主。

莫乃光今日帶同幾盒金箔「散水餅」與傳媒告別，指是從土瓜灣的「黃店」購買，並做出「五一」手勢。在場記者紛紛稱讚糕點賣相精緻。（甄以恆攝）

莫乃光：不捨但不會眷戀 對民主派有期望

莫乃光表示自從決定不再連任，很多人均對此感到意外，但他認為民主派中倘有很多有能力的年輕人，自己在找「Plan B」的時候發現年輕人「做Plan A仲好」，所以「唔好阻住佢哋」。他稱這並非一個艱難的決定，亦沒有花費很長時間思考，但當時要找「Plan B」，所以較遲通知。

莫乃光坦言，自己在議會做了8年，難免不捨得同事。不過，他同時強調並非太眷戀，因為自己以前不論是打工還是開公司，到之後走入政壇，在工作方面「都係覺得去到咁上下就得」。不過，他認為最近幾年立法會欠缺正經、理性議政的空間，而政府「都係數夠票就過」，對於這方面無能為力。

他又指，將來如果政治環境好轉，不論民主派新議員需要抗爭還是正經做事，都希望他們做到最好。畢竟民主派自回歸以來一直獲大多數市民支持，「（建制派）喺議會入面成日叫我哋反對派，其實佢哋先係反對派，我哋係代表香港人」。



莫乃光稱自從決定不再連任，很多人都對此感到意外。但他認為民主派中很多有能力的年輕人，所以「唔好阻住佢哋」。（甄以恆攝）

無悔議員生涯 望民主派繼續爭取民主

被問及可否用一個字形容過去八年，莫乃光笑言「令到我想諗起民建聯」。不過，他覺得是「無悔」，因為自己已盡力而為，例如過去成功阻止政府濫用「不誠實使用電腦罪」，但可惜有些希望做到的事未能做到。他希望民主派議員可以繼續爭取香港民主和港人治港，延續甚至扭轉現在的制度。對於民主派過半，莫表示不會估計勝算，但希望市民透過投票表達決心。

不過，莫乃光並未回應接替自己議席的人選，「我都冇話係邊個，你地係度估咋嘛，不過係希望接到民主派嘅班」，又稱「你地估下先啦，唔會好耐，佢很快就會參選。」

他指，近日經常收到WhatsApp訊息詢問自己有沒有大計，但自己沒有，現時亦沒有計劃離開香港。

莫乃光今日帶同幾盒金箔「散水餅」與傳媒告別，指是從土瓜灣的「黃店」購買，並做出「五一」手勢。在場記者紛紛稱讚糕點賣相精緻。（甄以恆攝）

曾任民主派會議召集人 莫乃光：「一生人一次」

莫乃光表示，最難忘的事莫過於是擔任民主派召集人。他指，這是第一次、亦是唯一一次由功能組別議員擔任，對自己是很大挑戰，「自己好好彩，以為當時好慘啦，又一地兩檢、又修改議事規則......哇，點知嚟緊兩年冇得比！」

莫乃光稱自己的右耳已經沒有大礙。他又笑言，陳淑莊有時同主席「嗌架」，坐在旁邊的自己有時需要掩耳，但醫生表示已經沒事。

他最後招呼在場記者品嚐「散水餅」，表示「係同事幫我搵嘅，唔好笑我又假手於人」。又稱糕點是從土瓜灣黃店購買，分別有朱古力、抹茶及熱情果味，而且好精美，希望大家好好享受面前的「金箔新冠病毒」。