新冠肺炎｜梁籌庭促政府盡快安排在家工作：好過部門百花齊放決定

新冠肺炎本地確診個案近日急增，截止昨日（16日）最少有13名公務員及公共機構僱員受到感染。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，政府應盡快讓員工在家工作，又指近日收到不少公務員同事查詢，對政府內有確診個案表示擔心。 公務員事務局昨日發聲明指各政策局和部門可根據本身的實際情況，安排員工在家工作。梁籌庭指暫未聽到有部門實行在家工作，他批評「政府親自落好過部門自己百花齊放」，因部門或認為「無落過指示就唔使做」。他又透露，有出現確診個案的政府部門仍未安排在家工作，「淨係關啲同事喺間房仔度做嘢」。

公務員事務局昨日指，已提醒各政策局和部門確切實施預防感染和減低社交接觸措施，包括彈性上班和午膳時間，以及採用輪更制等。

梁籌庭今早於港台節目《千禧年代》中指，雖然當局指部門可自行決定，惟相關說法太空泛，一般部門主管不敢自行安排員工在家工作，「正式出指引好過，政府親自落好過部門自己決定」。他建議可列明多少員工留在辦公室，而多少人可在家工作。

他又透露，有確診公務員的部門，主管仍安排員工集中在一間大房內工作，認為在這種情況下，應安排員工在家工作。梁坦言現時公務員士氣低落，「邊有士氣可言，個個都憂心重重」。他認為政府安排員工在家工作可顯示訊息了私人企業僱主，「帶頭作為樣板俾僱主睇，見到都會配合」。

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而對於彈性上班等措施，梁籌庭認為中間相隔的時間可以增加至一小時，如上班時間可分8時、9時和10時，減低風險。

聽眾張小姐為公務員，她認為政府應重推家工作，減少辦公室同事接觸。她強調公務員「唔係唔做野，工作量無少過，只係少咗一、兩日喺辦公室」。她又指，其工作部門連彈性上班亦沒有，認為政府作為最大僱主，應體恤員工擔憂。

另外，梁籌庭今早再於商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，政府可按情況只維持逼切性服務，至於處理非逼切性服務的同事，則可安排在家工作，增加社交距離。

梁籌庭認為，政府應盡快讓員工在家工作．（資料圖片／黃寶瑩攝）

公務員事務局昨日指，已提醒各政策局和部門確切實施預防感染和減低社交接觸措施，包括彈性上班和午膳時間，以及採用輪更制等。各部門現時的個人防護裝備如口罩等供應充足，部門亦已經在工作間作適當間隔安排。

當局表示，已發指引提醒各政策局和部門，可根據實際情況，在不影響公共服務的提供和考慮個別個案的情況下，制定有效的減少社交接觸措施，包括在家工作安排，例如有部門為懷孕員工作出特別安排。如果有公務員確診或需要等候檢測結果，部門會根據實際情況提供支援和作出彈性安排。