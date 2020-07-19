民主派初選素人大捷　張超雄：反映港人認為有必要與政權戰鬥

社福界立法會議員張超雄在港台節目《給香港的信》指，民主派初選中，許多政治素人獲票遠超過了其他傳統民主派人士，反映港人認為有必要與政權戰鬥。

16名勝出民主派初選的候選人，日前舉行記者會，表示他們組成的抗爭派已在初選中成為主流。（李澤彤攝）

張超雄表示，自己選擇從議會退下，並非因為已完成使命，令有權勢者聆聽弱勢社群聲音，相反他認為與16年前初當選議員時相比，政府與人民的距離更大。

他表示，曾試圖利用立法會作為平台，透過公開聽證產生的社會壓力逼使政府變革，但這種策略只有在官員有時仍以港人最大利益為依歸時才有效，當特首林鄭月娥去年不惜一切代價試圖通過《逃犯條例》修訂時，官員與市民的對話空間消失，議者的角色已經從兩者間的橋樑變成了「叛亂分子」。

他稱隨著《港區國安法》頒布，顯示中央要破壞「一國兩制」，令香港一夜間從一個國際城市淪為普通的內地城市，形容是「香港的終結」。

他認為，有逾60萬市民參與的民主派初選中，許多年輕的政治素人獲得的選票，超過了其他具經驗參選人，此結果傳遞出明確信息，即是香港人認為有必要與該政權戰鬥，而非與之爭論。他批評政府無視人民聲音，因此這種敵對行動是政府自己造成。