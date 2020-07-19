民主派初選｜梁國雄：原以為自己會贏　鍾國斌批限制參選不公平

立法會選舉9月舉行，行政會議成員湯家驊今（19日）表示，預料不少人因測試國家安全的底線，被取消參選資格。前立法會議員、社民連梁國雄出席港台節目《城市論壇》時表示，簽與不簽確認書都沒太大意思，因為會由選舉主任確立其是否符合參選資格，呼籲市民要支持被DQ者的團隊或Plan b。 自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌預料，必定會出現DQ情況，但認為這次選舉是兩大陣營的對決，不少市民不是因參選人而是基於其所屬陣營投票；建制派議員謝偉俊則指，政府要思考實際和原則上如何取得平衡，「正如我哋不能杜絕吸毒、違反交通的人，但係咪原則上都要執法呢？」

對於民主派指進入議會後要否決財政預算案，胡志偉反駁稱，《基本法》附予否決權，強調要用否決權逼要求政府回應五大訴求。（資料圖片）

鍾國斌：民主派「35+」包裝得好

對於民主派參選人稱進入議會後要否決預算案，鍾國斌稱，泛民將此舉包裝得好，很多市民不知預算案否決後，公務員會「無糧出」、公共服務停頓等，反問支持「攬抄」的市民是否希望看到。謝偉後更稱，民主派「35+」計劃是要「血流成河」，「而家係要流血，通街都係屍體呀，先至過到佢哋嘅手段。」

民主黨主席胡志偉反駁稱，《基本法》賦予否決權，用以制衡政府，他強調泛民用否決權要逼使政府回應「五大訴求」，成立獨立調查委員會，阻止政府濫權情況，令政府知道政治制度不能解開社會矛盾。

民主派日前舉行初選，參選新界東的梁國雄排第9出局，他稱原以為自己會贏，雖然結果不是，但感謝61萬名市民投票，履行其應有權利。

胡志偉則指，這次初選正是汲取過往民主派配票不理想的經驗，感謝香港市民珍惜表達意見的空間，他強調一定會認同初選機制，會尊重和接受結果。

鍾國斌（左二白衣者）認為，不應該因某些制度而阻止其他人出選，認為每個人都有權參選，初選會造成不公平的情況。（香港電台截圖）

鍾國斌認為，不應該因某些制度而阻止其他人出選，認為每個人都有權參選，初選會造成不公平的情況。謝偉俊指，這次初選對溫和派參選人不公道，強調任何社會都需要中間派，不能夠只選出偏激者進入議會。