新冠肺炎｜消息：林鄭月娥下午開記招　料宣布公務員在家工作

第三波新冠肺炎疫情不斷擴大，消息指，今日（19日）單日新增確診數字逾一百宗，過去數日多名政府員工接連確診，包括3名入境處員工、一名海關職員感染和一名機電工程處實習生。 消息指，行政長官林鄭月娥今（19日）下午召開記者會，料公布一系列加強防疫措施，包括宣布公務員在家工作安排，亦正檢視要求全民在公眾場所戴口罩。

林鄭月娥料開記者會交代最新防疫措施。（資料圖片）

食物及衛生局局長陳肇始今日（19日）表示，公務員事務局已指示各部門主管，將員工分組，適當時可安排員工在家工作。她表示，當局會檢視有關做法，強調不能忘記市民對政府服務有一定期望，會盡量作出平衡。

早前有公務員工會致函林鄭月娥，指政府早前的指引各部門在不影響公眾服務下制定在家工作安排並不足夠，促當局應明確安排全整公務員在家工作，並為提供緊急服務的公務員作免費病毒測試，以及落實減少人與人接觸的具體安排。

今年3月，政府曾安排公務員在家工作，但疫情近月再爆發，政府未有作相同安排。政務司司長張建宗日前表示，社會對公務員是否在家工作有誤解，指第一波疫情爆發時較多員工在家工作，是因為當時口罩等防疫物資短缺，但現時防疫物資較充足，政府在工作場所加多了防護措施。