直播｜林鄭：明日起公務員在家工作　強制全民室內公眾場所戴口罩

第三波新冠肺炎疫情不斷擴大，消息指，今日（19日）單日新增確診數字逾一百宗，過去數日多名政府員工接連確診，包括3名入境處員工、一名海關職員感染和一名機電工程處實習生。 行政長官林鄭月娥今（19日）下午4時召開記者會，料公布一系列加強防疫措施，包括宣布公務員在家工作安排，亦正檢視要求全民在公眾場所戴口罩。 林鄭月娥公佈五項新措施，包括明日起政府只提供緊急及必須服務，公務員在家工作，為期7日，大約六成公務員仍須上班；將修例強制全民在室內公眾場所戴口罩等。 她稱明白市民因「抗疫疲勞」而感到痛苦，呼籲市民再忍耐一下，又希望僱主不要裁員，並再次呼籲全港地產商、業主共渡時艱減租。

林鄭月娥開記者會交代最新防疫措施。（李澤彤攝）

晚市禁堂食延長7日

【16:19】上周三起，食肆在晚上六時後禁堂食。林鄭宣布，有關措施生效期延長七日。加強預防工作方面，在九龍東如慈雲山一帶先做，社署等有關部門會為該區長者提供支援。

【16:15】林鄭公布最新應變措施，由明天（20日）開始，各政策局及部門只提供緊急服務，大部分櫃枱服務暫停，有關公務員在家工作，各部門稍後會公布詳情。林鄭強調，近六成公務員須上班，提供緊急服務，包括紀律部隊及抗疫工作。

【16:09】林鄭月娥表示，今早召開政府高層會議，獲知今日最新確診個案超過100宗，創單日個案新高。今次疫情以本地案為主，更嚴重，更棘手，因涉群組很多，包括的士司機、安老院職員等。

林鄭指，今次疫情給本地個案為主，需要迅速應變，嚴峻疫情亦不只局限於香港，至今全球確診個案高達1,400萬宗，死亡人數60萬。香港現時疫情爆發，部份原因與全球疫情有關，亦有早期控制得好，但進入開放經濟體後又再爆發的疫情。

面對本地疫情涉及群組及行業眾多，政府採取策略，大量增加檢測確診人士可以接觸到的人，希望盡早識別其他可能的隱性感染者。

她指出，過去兩周政府每日病毒檢測數量接近一萬；針對幾個群組展開社區較高風險群組病毒檢測，包括安老院，重點先做確診個案集中的九龍東，目前已經為113間九龍東安老院完成檢查，3000個樣本全部呈陰性。

其次是的士司機，由於行業流動性高，政府請的士司機預約在全港九新界做樣本採摘，共5000人登記，800多人已採樣。第三個群組是食肆，目前已經向166間食肆派發深喉唾液測試樣本瓶。

林鄭月娥開記者會交代最新防疫措施。（李澤彤攝）

食物及衛生局局長陳肇始今日（19日）表示，公務員事務局已指示各部門主管，將員工分組，適當時可安排員工在家工作。她表示，當局會檢視有關做法，強調不能忘記市民對政府服務有一定期望，會盡量作出平衡。

今年3月，政府曾安排公務員在家工作，但疫情近月再爆發，政府未有作相同安排。政務司司長張建宗日前表示，社會對公務員是否在家工作有誤解，指第一波疫情爆發時較多員工在家工作，是因為當時口罩等防疫物資短缺，但現時防疫物資較充足，政府在工作場所加多了防護措施。