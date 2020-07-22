立法會選舉丨公民黨郭家麒林瑞華今報名　簽確認書問題上各有立場

立法會換屆選舉繼續接受提名，公民黨今早(22日)有兩名參選人報名，分別出戰地區直選及功能組別。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華在公民黨主席梁家傑及公民黨創黨黨魁余若薇的陪同下，到政府總部報名參選立法會飲食界功能界別；郭家麒則到中環海港政府大樓報名，爭取在新界西連任。 在是否簽署確認書問題上，兩人立場不一，林瑞華稱與其他民主派功能組別參選人一樣，會簽署確認書；至於郭家麒則稱不會簽署選舉確認書，認為是不能接受的「紅線」。

林瑞華表示會簽署確認書，因不想給予一個藉口讓政府打壓。他亦指支持落實「五大訴求」，因此會參與否決財政預算案。（歐家樂攝）

會簽署確認書 否決財政預算案

林瑞華表示會如傳統功能組別一樣簽署確認書，不想給予政府有藉口打壓。他強調，支持落實「五大訴求」，因此一旦當選後，會參與否決財政預算案。

林瑞華自稱較張宇人年輕 更貼合業界

談到勝算如何，林瑞華表示，預計7900多名選民中，建制派及民主派支持者各有4成，會全力爭取剩下的2成游離票支持。

林又稱自己的優勢在於曾經營火鍋店、美食車、西餐廳等，是「真正的業界人士」，加上自覺比張宇人年輕，具幹勁和魄力。

梁家傑稱押後選舉不合理，拒評法理基礎。（歐家樂攝）

梁家傑稱押後選舉不合理 拒評法理基礎

同場的梁家傑被問到對押後選舉的看法時，認為做法不合理，指「新加坡最近先做完（大選）啦」，表示新加坡曾經每日爆發過千宗新冠肺炎個案都可以進行大選，笑言「譚耀宗個理由似啲喎」。譚耀宗早前在一個電台節目表示，不少市民已搬到大灣區生活和工作，疫情下如果回港要接受14日檢疫，選民可能因此不能回港投票

至於延遲選舉是否具法理基礎，梁表示需根據法律形式，視乎實際政府的行事，如果政府公佈實施才加以評論。

郭家麒表示簽署確定書是不能接受的紅線，將不會簽署選舉確定書（資料圖片/吳鍾坤攝）

郭家麒：簽署確定書是不能接受的「紅線」

現任公民黨立法會議員郭家麒今早亦都報名新界西爭取連任。他表示將不會簽署選舉確認書，原因是不認同任何形式的篩選和打壓，又稱簽署確認書是不能接受的「紅線」，只會循守香港選舉條例，繼續利用議會和法律權力。

他又承諾如有成功當選，將一如既往運用議員權力對政府官員進行問責，繼續在議會中抗爭。

郭家麒補充，過去公民黨在2016年立法會選舉和2019年區議會選舉都沒有簽署，而今屆將繼續不簽署確認書。

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