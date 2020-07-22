立法會選舉｜建制派三人聯合報名九西　梁美芬：同攬抄力量對決

立法會選舉提名期上周六（18日）展開，各黨派人士陸續報名。經民聯立法會議員梁美芬、民建聯立法會議員鄭泳舜及立法會議員陳凱欣今（22日）一同報名參選九龍西。 三人高呼「九西爭三席，建制一齊贏」的口號，梁美芬稱建制派三隊一齊報名，正要向社會發放清晰訊息，就是建制大團結，為恢復香港安寧作目標，「我哋今日就係要同破壞香港力量、攬炒香港的力量對決。」 對於選舉應否延期，鄭泳舜稱已準備好應對選戰，但面對疫情政府應有不同方案處理，延期可以是選項之一。鄭泳舜又指，有民主派質疑建制派支持延期因擔心選情，他否認說法，批評他們是「政治上腦」。

經民聯立法會議員梁美芬、民建聯立法會議員鄭泳舜及立法會議員陳凱欣今（22日）一同報名參選九龍西。（梁鵬威攝）

梁美芬發言時指，過去12年在立法會，民主派由擲蕉、拉布、任意辭職，到現在要癱瘓立法會，批評35+就是要破壞「一國兩制」，強調建制派要爭九西三席，不可讓他們破壞香港的陰謀得逞。

鄭泳舜指，過去兩年，香港被「黑暴」嚴重破壞，對社會造成非常大影響。他強調香港要有出路，一定要保住「一國兩制」，保住各行各業的穩定環境，故他們三隊會團結一心，一同為香港找出路，守住議會這條最後防線。

陳凱欣表示，過去一年面對修例風波、議會被癱瘓和無法預測病毒，他們此刻參選，就是不希望「樣樣都做唔到、樣樣都被癱瘓落去」，所以「成個建設力量要多一票得一票，多一席多一席。」

被問到建制派在九龍西一直只取兩席，是否因過去兩次補選大勝，增加爭三席的信心？梁美芬稱，與陳凱欣和鄭泳舜熟絡，強調「贏番香港不分你我」；陳凱欣指，三人一直有默契，希望這次選舉令大家看清他們是以民生、社會安寧為優先；鄭泳舜表示，這次是逆境戰，但強調他們無謂無懼，必定會團結一致。

經民聯監事會主席林建岳下午現身支持經民聯梁美芬報名，他未有發言，與梁美芬合照後便離開。

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