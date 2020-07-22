國安法｜單獨晤蓬佩奧20分鐘　羅冠聰：若DQ候選人國際應強硬回應

中美緊張局勢升溫， 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪英期間就多個問題猛烈批評中國，與英國首相約翰遜（Boris Johnson）討論「港版國安法」與新疆人權等問題。 蓬佩奧在英國時間7月21日下午，在倫敦與前香港眾志創黨主席羅冠聰「一對一」會面逾20分鐘。羅冠聰形容，今次是非常具建設性及深入交流，他表達了在國安法下被逼離港的個人感受及想法，希望蓬佩奧能對香港青年面對的「苦難」，有更深入了解。

蓬佩奧早在2015年已是在眾議院聯署支持《香港人權及民主法案》。（資料圖片）

蓬佩奧與羅冠聰在美國駐倫敦大使館、英國民間組織「香港監察」（ Hong Kong Watch）的安排下會面。羅冠聰於社交平台透露，今次會面跟過往與美國政府代表會談不同，是罕有地「一對一」會面超過20分鐘。

他在席間指，北京正密謀巧立名目DQ候選人，為取消9月立法會選舉鋪路，他向蓬佩奧強調一旦DQ發生，以國際標準而言是「嚴重選舉舞弊」，嚴重挑戰民主價值，呼籲國際社會採取強硬立場回應。

羅冠聰稱，蓬佩奧對香港的關注並非一朝一夕，早在2015年已是在眾議院聯署支持《香港人權及民主法案》的極少數議員之一，其幕僚亦透露今次會面是由國務卿本人親手敲定，突顯美方的堅定立場。

現時身處倫敦的羅冠聰，在港區國安法上月底生效前離港，表明會繼續打「國際線」。