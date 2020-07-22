立法會選舉｜民主派九西4人齊報名　岑子杰拒透露有否簽確認書

立法會提名期今（22日）踏入第4個工作日，在九龍西民主派初選出線的4人，包括立法會議員毛孟靜、前民間外交網絡發言人張崑陽、民協何啟明及社民連岑子杰，下午一同報名參選。 被問到四人會否簽署確認書，岑子杰未有正面回應，稱過去有人簽後仍被DQ，亦有人沒簽入閘，又指「今日國安法殺到嚟，佢要斬邊個就斬邊個」。他稱簽署確認書與否，只是一種形式，是否與簽署各人有自己的考慮。 張崑陽指，自己雖然沒有簽署確認書，但認同岑指DQ不需要任何理由，簽署與否無需探討。

四人高呼「和勇合一 全面反攻」、「團結贏四席 光復九龍西」的口號。（梁鵬威攝）

4人今日報名參選九龍西，眾人高呼「和勇合一 全面反攻」、「團結贏四席 光復九龍西」等口號。岑子杰稱，今日4人一同報名參選，正是希望團結一致，踢走建制派。他強調雖然大家的政治路線未必完全一致，但必定會求同存異。

張崑陽指，4人會團結一致，以爭取4席為目標，又指今次選舉受國際矚目，一定會全力反攻，希望政府不要亂DQ參選人，否則國際社會一定會有反彈。

在初選反超前出線的民協何啟明表示，61萬市民初選投票選出4隊伍參選，嚇得以往分開報名的建制派亦要聯合報名，強調要真正保障社會安寧，就是「踢走保皇黨」。

張崑陽指，四人會團結一致，以爭取四席為目標。（梁鵬威攝）

有指選舉或延後一年 毛孟靜：令人失笑

對於有報道指選舉或會延後一年舉行，毛孟靜稱說法令人失笑，指國際社會已看到特區政府利用疫情打擊市民的基本權利，若再進一步有奇怪的行為，「真係會貽笑大方」，亦會損害香港的國際金融地位。

她認為政府可在投票當日增設票站或延長投票日子，以及做好人流控制。

對於有報道指選舉或會延後一年舉行，毛孟靜稱說法令人失笑。（梁鵬威攝）

其他已報名參選人請看：

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建制派方面，3名現任九龍西議員今日一同報名參選九龍西，包括經民聯梁美芬、民建聯鄭泳舜及陳凱欣。已報名人士包括報稱是售貨員的李安求。