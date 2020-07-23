立法會選舉丨勞聯林振昇參選勞工界　稱尊重工會立場差異仍盼合作

立法會選舉提名期今日（23日）繼續進行，港九勞工社團聯會主席林振昇連同選舉團隊到政府總部報名參與勞工界功能界別選舉。早前勞聯現屆議員潘兆平已表明希望交棒，料林將成功接替其議席。 林振昇表示收到近100個工會提名，指明白工會政治立場不同，冀會繼續爭取失業援助金、取消強積金對沖、法定假期與公眾假期看齊等。對於是否應因應疫情而押後立法會選舉，林振昇就稱屬公共衞生事務，應交由專家評估。

林振昇由現任議員潘兆平（左一）陪同下報名參選。（歐嘉樂攝）

尊重工會政治立場差異 冀互相交流

林振昇稱其政綱理念清晰，希望創造平台予不同工會對勞工事務進行交流。他又指，尊重工會之間政治立場的差異，強調香港勞工在資本主義社會下屬於弱勢，議價能力較低，冀一起交流共同爭取勞工權益。

對於早前民主派大量成立工會註冊勞工界選民一事，林就認為此舉具良好性質，盼可藉此引起工會間的討論，探討爭取勞工權益方向。

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林振昇表示收到近100個工會提名，指明白工會政治立場不同，冀會繼續爭取失業援助金、取消強積金對沖、法定假期與公眾假期看齊等。（歐嘉樂攝）

爭取失業援助金 延長勞工法定假期

林振昇講述參選政綱時表示，將繼續爭取勞工政策，指現時的抗疫基金不足以支援受疫情或經濟下行影響的人士，他會向政府爭取失業援助金，援助無法受惠於抗疫基金人士。

他又指，上一任特首政綱中的「取消強積金對沖」仍未完成，他會繼續爭取勞工法定假日和公眾假期看齊，並已在年初建議分階段落實；另外會監察輸入外勞，保障本地工人優先就業。

昔區選落敗 曾任多項公職

林振昇於2011年曾代表勞聯參選區議會選舉旺角西選區，結果敗於西九新動力成員許德亮，隨後轉而出任政府公職，包括監警會觀察員、僱員再培訓局委員、強積金管理局非執行董事等。