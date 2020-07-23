新冠肺炎丨工聯會促各區設立綜合防疫檢疫中心　疫區優先

全港第三波新冠肺炎疫情爆發以來，每日新增本地感染個案大都以雙位數計，其中慈雲山等地的公屋組群更成為重災區。工聯會會長吳秋北、兩名榮譽會長陳婉嫻及林淑儀今（23日）到政府總部與民政事務局局長徐英偉會面，要求在全港社區設立「綜合防疫檢疫中心」，為社區爆發地區進行防疫檢疫，以及提請中央政府支援香港全民檢測。 陳婉嫻表示，雖然徐英偉非直接負責官員，但建議已獲其贊同，需上報及研究落實。

吳秋北表示，社區大規模爆發風險日益增加，政府必須儘快設立中心，全面發放疫情最新資訊及指引。（甄以恆攝）

建議為高危職業舉行周期性檢測

吳秋北表示，食肆、安老院舍、政府部門等均錄得感染個案，社區大規模爆發風險日益增加，政府必須儘快設立中心，全面發放疫情最新資訊及指引，釋除公眾疑慮。他亦指內地全民檢測經驗較強，需加強內地合作，並請求支援。

另外，他贊同政府為安老及殘疾院舍員工、的士司機、食肆員工及物業管理員四類高危群組進行檢測的措施，並建議檢測可周期性舉行。

中心內設檢疫措施及宣傳抗疫 疫區優先

陳婉嫻指，黃大仙、慈雲山等地區爆發嚴重，曾組織義工探訪，得悉居民產生恐慌情緒。她認為民政事務局雖非直接決策者，但更應貼近市民，反映民意予相關部門。

她解釋，中心為綜合性的防疫、抗疫地點，兼備檢驗疫情、宣傳抗疫、應答公眾查詢等多方面功能，又距離指可於慈雲山中央球場設立。至於徐英偉對中心有可能吸引人流聚集的關注，陳認為可以加強管理。

林淑儀表示，已向局方建議優先在疫區設立中心，並獲徐英偉同意，正在思考當中。



工聯會會長吳秋北、兩名榮譽會長陳婉嫻及林淑儀今（23日）到政府總部與民政事務局局長徐英偉會面。（甄以恆攝）

陳婉嫻：政府推行防疫措施需思考

陳婉嫻對政府防疫措施評價正面，但舉出早前禁止晚市堂食、後決定括免員工飯堂等例子，表示政府需認真思考。

她又建議政府推出臨時失業補助金，指如果防疫措施進一步收緊，例如限制食肆日市營業等，要兼顧業界需要。