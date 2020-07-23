立法會選舉丨張秀賢報名參選　籲選民面對中聯辦壓力可陽奉陰違

立法會選舉提名期進行中，繼昨日（22日）元朗區議員張秀賢召開記者會宣布參選決定，他今日下午到政府總部正式報名「搶灘」被視為自由黨「囊中物」的批發及零售界功能組別，挑戰現屆議員自由黨邵家輝。 張秀賢重申自己會和傳統民主派功能組別一樣簽署確認書，又稱難以支持過去5年的財政預算案。 他又指選民意向保密，雖然選民受到「西環」的壓力無可避免，但世上沒有牢不可破的議席，勝負難料。

張秀賢報名參選立法會批發及零售界功能組別，挑戰現屆議員自由黨邵家輝。（歐嘉樂攝）

指選情難判斷 會義無反顧否決有損業界議案

張秀賢表示，明白今屆選民人數不升反跌，自己較留意公司票有上升，以及去屆區諾軒參選同一議席時所得票數與對手差距頗大，但難以判斷現今的形勢。

被問及能否爭取去屆選舉未有投票的四成選民支持，張秀賢指經歷過去一年，政府不僅抗疫失當，又收緊產業政策阻礙經營、扼殺生機，相信業界會有感覺。他又表明自己站在中小企一方，畢竟中小企「請人最多、交稅最多」，會改變現時經濟模式過於依靠內地的現象。

他表示提名名單將於稍後公佈，但強調所取得的提名在業界中有代表性，遍及五金、傢俬、藥房、金行及化妝品等行業。

張又指，其對手自由黨極其量能爭取到該黨派的支持者，但如果業界有心給予民主派機會達至「35+」，在業界議題方面會盡量討論，違反業界利益議案則有機會否決。

他補充，對於一些重大法案，例如去年的逃犯條例修訂草案，當影響業界營生自由、甚至人身安全，自己就會義無反顧地反對，相信自由黨做不到。

張秀賢表明自己站在中小企一方，指中小企「請人最多、交稅最多」。（歐嘉樂攝）

指選民意向保密 「沒有100%牢不可破的議席」

張秀賢指出，選民投票意向為保密，「答嘅答案唔一定講真話」。另外，他認為團體票的獲授權代表，其意向不應受到公司立場左右，選民的意向才是最終決定。

被問及是否聽到有選民被施壓，他笑言「好多，屆屆都有，上屆都有啦」，認為選民一定會收到中聯辦催票來電，尤其是在今屆形勢緊張的情況下，但他相信「世界上沒有100%牢不可破的議席」。

談民主精神：提名促進競爭 每張票意義不同

張秀賢在昨日記者會曾提及要和旅遊界議員合作，在今天亦被問及如果親中議員當選旅遊界會如何應對。他先指旅遊界有人參選，希望大家拭目以待，又指民主派不僅需思考如何贏，亦需持續經營。另外亦不能放棄「難打」的界別，如紡織及製衣界、廠商會、金融服務界等。

張指，提名是促進競爭，但不一定在選舉時支持，笑言選民「可以提名俾佢（支持對象）嘅對手，等佢冇得懶、自動當選」，認為這是民主選舉基本原則。他以上屆區選為例，指每一票的意義不同，例如民主派的得票亦可能是來自對方的反對者票。

他承認過去二十多年未有民主派代表當選，但會把握機會，如果當選將結合立法會直選及其他專業界別，組成聯合陣線。

其他已報名參選人請看：

立法會選舉．不斷更新｜每天最新報名名單一覽